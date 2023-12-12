«Спартак» подписал контракт с Мальцевым до конца сезона

Теги Спартак переходы Лос-Анджелес НХЛ АХЛ КХЛ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Хоккей

«Спартак» заключил контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне Михаил Мальцев играл в системе «Лос-Анджелеса». Он набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате АХЛ.

Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Колорадо».

С 2017 по 2020 год нападающий играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за СКА.

Мальцев об аренде в «Спартак»: «Лос-Анджелес» может меня забрать по окончании сезона. Буду стараться, чтобы решение принимали максимально поздно»

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6 комментариев
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Вот это реальное усиление для КБ прямо здесь и сейчас! И вообще, добротных центров сейчас во всей лиге дефицит. Будем надеяться, что это будет обоюдное и успешное сотрудничество игрока и клуба, добро пожаловать!
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Отличная новость! Удачи в нашей команде!
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Осталось Динамо подписать с Якушевым, заголовок подстать :)
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Интересное усиление. Заслуживает внимания.
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Ну играет команда, зачем всякую шелупонь типа Мальцева и Кошельчука подписывать
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Новости уж 5 дней, и он в аренде, фактически «одолжен» Спартаку ЭльЭеем, с правом отзыва обратно в любой момент
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