«Спартак» подписал контракт с Мальцевым до конца сезона

«Спартак» заключил контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне Михаил Мальцев играл в системе «Лос-Анджелеса». Он набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате АХЛ.

Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Колорадо».

С 2017 по 2020 год нападающий играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за СКА.

Мальцев об аренде в «Спартак»: «Лос-Анджелес» может меня забрать по окончании сезона. Буду стараться, чтобы решение принимали максимально поздно»