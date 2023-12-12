Мальцев заработает 15 млн рублей до конца сезона в «Спартаке»
Стало известно, сколько Михаил Мальцев заработает в «Спартаке».
По данным Metaratings.ru, форвард по контракту аренды из «Лос-Анджелеса» заработает в «Спартаке» 15 млн рублей до конца сезона.
Напомним, ранее «Спартак» объявил о переходе 25-летнего россиянина на правах аренды из «Лос-Анджелеса».
На старте нынешнего сезона Мальцев провёл лишь 21 матч АХЛ за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», забросив 4 шайбы и отдав 10 голевых передач.
Но тут больше на виду. Если хорошо себя проявит - будут шансы вернуться в НХЛ, а не в АХЛ.