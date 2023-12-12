Мальцев заработает 15 млн рублей до конца сезона в «Спартаке»

Теги Спартак Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Михаил Мальцев деньги Хоккей

Стало известно, сколько Михаил Мальцев заработает в «Спартаке».

По данным Metaratings.ru, форвард по контракту аренды из «Лос-Анджелеса» заработает в «Спартаке» 15 млн рублей до конца сезона.

Напомним, ранее «Спартак» объявил о переходе 25-летнего россиянина на правах аренды из «Лос-Анджелеса».

На старте нынешнего сезона Мальцев провёл лишь 21 матч АХЛ за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», забросив 4 шайбы и отдав 10 голевых передач.

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2 комментария
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Да, уже была информация, что такую же сумму если бы остался в АХЛ.
Но тут больше на виду. Если хорошо себя проявит - будут шансы вернуться в НХЛ, а не в АХЛ.
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