Мальцев заработает 15 млн рублей до конца сезона в «Спартаке»

Стало известно, сколько Михаил Мальцев заработает в «Спартаке».

По данным Metaratings.ru, форвард по контракту аренды из «Лос-Анджелеса» заработает в « » 15 млн рублей до конца сезона.

Напомним, ранее «Спартак» объявил о переходе 25-летнего россиянина на правах аренды из « ».

На старте нынешнего сезона провёл лишь 21 матч АХЛ за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», забросив 4 шайбы и отдав 10 голевых передач.