Кросби вышел на 23-е место по голам (567) в истории НХЛ, обогнав Марло

набрал 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:3 Б).

Форвард « » забросил 567-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на 23-е место в истории лиги, обойдя (566).

22-ю позицию в списке с 573 голами занимает Майк Босси.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Кросби 1533 (567+966) очка в 1218 матчах.

Кросби делит 13-е место по очкам (1533) в истории НХЛ с Рекки, обогнав Коффи