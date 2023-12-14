Кросби вышел на 23-е место по голам (567) в истории НХЛ, обогнав Марло

Теги Питтсбург Сидни Кросби Патрик Марло НХЛ Хоккей

Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:3 Б).

Форвард «Питтсбурга» забросил 567-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на 23-е место в истории лиги, обойдя Патрика Марло (566).

22-ю позицию в списке с 573 голами занимает Майк Босси.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Кросби 1533 (567+966) очка в 1218 матчах.

Кросби делит 13-е место по очкам (1533) в истории НХЛ с Рекки, обогнав Коффи

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7 комментариев
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Лучший игрок в истории хоккея - Гретцки
Лучший игрок нулевых - начала десятых - Кросби
Лучший игрок современности - МакДэвид
+9
-3
+6
Ответ Олег Попов
Со своими травмами Кросби недобрал примерно шайб 110 - 120, уже в районе 800 шайб был бы
Не правильно считаешь, примерно 900.
+9
-6
+3
Стоит напомнить, что на 1 месте в истории Питтсбурга Марио Лемье с 690 голами в 915 играх.
+2
0
+2
Ответ Олег Попов
Со своими травмами Кросби недобрал примерно шайб 110 - 120, уже в районе 800 шайб был бы
1000
+5
-3
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Лучший игрок в истории хоккея - Гретцки Лучший игрок нулевых - начала десятых - Кросби Лучший игрок современности - МакДэвид
Эксперт по всем вопросам спротса-Мадина Уйгурова
+4
-2
+2
Со своими травмами Кросби недобрал примерно шайб 110 - 120, уже в районе 800 шайб был бы
+6
-5
+1
Ответ Vladimir Korolev
Стоит напомнить, что на 1 месте в истории Питтсбурга Марио Лемье с 690 голами в 915 играх.
Там он и останется
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