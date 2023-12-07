«Питтсбург» провел командное собрание за закрытыми дверями после 1:3 от «Тампы»

«Питтсбург» провел собрание после поражения от «Тампы».

Команда тренера Майка Салливана уступила со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата .

Это третье поражение подряд для «Пингвинс».

В общей сложности «Питтсбург» проиграл 14 из 25 матчей в нынешнем сезоне и находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

Также у команды не ладится игра в большинстве – команда не реализовала 34 попытки подряд при игре с численным преимуществом.

Сообщается, что « » провел собрание за закрытыми дверями после игры с « ».