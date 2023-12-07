«Питтсбург» провел командное собрание за закрытыми дверями после 1:3 от «Тампы»

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Хоккей

«Питтсбург» провел собрание после поражения от «Тампы».

Команда тренера Майка Салливана уступила со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это третье поражение подряд для «Пингвинс».

В общей сложности «Питтсбург» проиграл 14 из 25 матчей в нынешнем сезоне и находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

Также у команды не ладится игра в большинстве – команда не реализовала 34 попытки подряд при игре с численным преимуществом.

Сообщается, что «Питтсбург» провел собрание за закрытыми дверями после игры с «Тампой».

8 комментариев
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Пиво, раки, шлюхи, там было всё, чтобы разрядить напряженную атмосферу в коллективе.
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Скоро Карлссон запросит обмен в команду, которая хочет побеждать?))
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Ответ Maxim Shumov
Скоро Карлссон запросит обмен в команду, которая хочет побеждать?))
Быстрей бы, пока за него ещё можно хоть что-то получить
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Мертвое большинство как раз и является первой причиной такого количества поражений
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Ответ Диандерталец
Пиво, раки, шлюхи, там было всё, чтобы разрядить напряженную атмосферу в коллективе.
При ближайшем рассмотрении "шлюхи" оказались стриптизёрами из Чип энд Дэйл.
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Ответ Maxim Shumov
Скоро Карлссон запросит обмен в команду, которая хочет побеждать?))
у него за последние 9 игр всего два очка😀
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