«Питтсбург» провел командное собрание за закрытыми дверями после 1:3 от «Тампы»
«Питтсбург» провел собрание после поражения от «Тампы».
Команда тренера Майка Салливана уступила со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это третье поражение подряд для «Пингвинс».
В общей сложности «Питтсбург» проиграл 14 из 25 матчей в нынешнем сезоне и находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.
Также у команды не ладится игра в большинстве – команда не реализовала 34 попытки подряд при игре с численным преимуществом.
Сообщается, что «Питтсбург» провел собрание за закрытыми дверями после игры с «Тампой».