Кросби делит 13-е место по очкам (1533) в истории НХЛ с Рекки, обогнав Коффи
Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:3 Б).
Форвард «Питтсбурга» признан первой звездой этой игры.
Канадец вышел на 13-е место по очкам в истории чемпионатов НХЛ, догнав Марка Рекки и превзойдя Пола Коффи (1531). На счету Кросби 1533 (566+967) балла в 1218 матчах.
12-ю строчку в списке с 1539 очками занимает Джо Торнтон.
В 28 играх текущего сезона Кросби набрал 31 (17+14) балл.
Монстр!!
Если он наберет 101 очко, то уже по итогам этой регулярки войдет в топ-10 лучших бомбардиров в истории лиги.
До Лемье тогда останется 123 очка…