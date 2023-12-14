Кросби делит 13-е место по очкам (1533) в истории НХЛ с Рекки, обогнав Коффи

Теги Питтсбург Марк Рекки Сидни Кросби НХЛ Пол Коффи Хоккей

Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:3 Б).

Форвард «Питтсбурга» признан первой звездой этой игры.

Канадец вышел на 13-е место по очкам в истории чемпионатов НХЛ, догнав Марка Рекки и превзойдя Пола Коффи (1531). На счету Кросби 1533 (566+967) балла в 1218 матчах.

12-ю строчку в списке с 1539 очками занимает Джо Торнтон.

В 28 играх текущего сезона Кросби набрал 31 (17+14) балл.

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2 комментария
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Кросби в этом сезоне идет на 50 голов и 100 + очков.
Монстр!!
Если он наберет 101 очко, то уже по итогам этой регулярки войдет в топ-10 лучших бомбардиров в истории лиги.
До Лемье тогда останется 123 очка…
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