Кросби делит 13-е место по очкам (1533) в истории НХЛ с Рекки, обогнав Коффи

набрал 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:3 Б).

Форвард « » признан первой звездой этой игры.

Канадец вышел на 13-е место по очкам в истории чемпионатов , догнав и превзойдя (1531). На счету Кросби 1533 (566+967) балла в 1218 матчах.

12-ю строчку в списке с 1539 очками занимает Джо Торнтон.

В 28 играх текущего сезона Кросби набрал 31 (17+14) балл.