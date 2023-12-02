Артюхин о Кубке Первого канала: «Сборная из ВХЛ – супер для игроков и болельщиков, плюс для развития хоккея. С удовольствием посмотрю матч против «России 25»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Евгений Артюхин Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею ВХЛ сборная России U25 Хоккей

Евгений Артюхин считает плюсом участие команды звезд ВХЛ на Кубке Первого канала.

Команда «Звезды и ВХЛ» выступит на турнире вместо сборной Китая.

– Здорово, что на турнир пригласили сборную из ВХЛ. Это супер для игроков и для болельщиков.

Только плюс для развития спорта и хоккея в нашей стране. Руководители клубов КХЛ тоже смогут посмотреть ребят из ВХЛ на будущий год.

– Можно ожидать серьезную борьбу в матче сборных «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ»?

– Ребята из ВХЛ смогут проявить себя, поиграть против более сильных хоккеистов.

Я с удовольствием посмотрю этот матч, будет на самом деле интересно. Проходной игры не будет.

– Отсутствие сборной Китая – это не серьезная потеря?

– У нас не так много практики международных матчей, поэтому можно было поиграть и со сборной Китая.

Раз нашли замену в лице сборной ВХЛ, то это только плюс, и все в выигрыше, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

1 комментарий
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Евгений,с вами всё понятно давно)надо на турнир еще СКА заявить!
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