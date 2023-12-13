Андрей Свечников: «Выиграть Олимпиаду – круче, Кубок Стэнли – тяжелее»

Андрей Свечников высказался о Кубке Стэнли и Олимпиаде.

У форвард «Каролины» спросили, что для него выиграть ценнее — Кубок Стэнли или олимпийское золото.

«Ради Кубка Стэнли ты сначала играешь на протяжении шести месяцев, чтобы просто выйти в плей-офф. А потом, чтобы выиграть Кубок Стэнли ты играешь еще два месяца. Но Олимпийские игры – это Олимпийские игры, ты играешь за сборную России, круче ничего не может быть.

Я не знаю, что выбрать, на самом деле. Но, мне кажется, тяжелее выиграть Кубок Стэнли, потому что ты играешь на протяжении многого времени, тебе надо выйти в плей-офф, а потом в плей-офф тебе надо выбить четыре команды», – сказал Свечников в интервью ютуб-каналу «Суперлига».