Андрей Свечников пропустил матч с «Калгари» из-за травмы верхней части тела. У него 1+10 в 16 играх

Андрей Свечников пропустил матч с «Калгари» из-за травмы верхней части тела.

Форвард «Каролины» не сыграл с «Флэймс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя принял участие в разминке перед игрой.

Клуб сделал объявление о том, что россиянин не выйдет на лед, за 10 минут до начала встречи. Его заменил .

В текущем сезоне у 11 (1+10) очков в 16 играх при нейтральной полезности и 20 минутах штрафа.

Напомним, что нападающий восстановился после операции на колене. В марте он получил повреждение крестообразной связки и пропустил остаток сезона-2022/23.