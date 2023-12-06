Андрей Свечников о своем выступлении после травмы колена: «Знаю, как могу играть. Я еще не достиг этого уровня, но со временем ситуация будет только улучшаться»

Теги травмы Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников высказался о своей игре после травмы колена.

Нападающий «Каролины» получил повреждение крестообразной связки в марте 2023 года и пропустил остаток сезона-2022/23. 16 марта игрок перенес операцию на колене.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей и набрал 11 (1+10) очков.

«Я знаю, как я могу играть, и я еще не достиг этого уровня. Я это знаю. Но со временем ситуация будет только улучшаться. Я пропустил восемь месяцев, и это довольно сложно не заметить, но я должен забыть об этом и начать пытаться играть в свою игру, это точно.

Любая травма – это тяжелая ситуация, особенно когда это крестообразная связка. В то время я думал о том, что я не могу это контролировать, и мне просто нужно беспокоиться о том, что я могу контролировать, просто перенести операцию и пройти реабилитацию как можно лучше.

Это тяжело, и тяжело пропустить плей-офф, когда у тебя есть шанс выиграть Кубок Стэнли, но мы надеемся, что в этом году у нас снова будет важный сезон», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

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1 комментарий
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К сожалению - создается ощущение, что Андрей не смог реализовать свой потенциал на 100%.
Годами находится на уровне «топ-6», хотя, поначалу смотрелся как будущая элита. Наверное - дело в колене, у него оно вроде не раз было травмировано
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