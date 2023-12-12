Защитник «Северстали» Барберио: «В НХЛ играют лучшие. В КХЛ тоже хорошие игроки – некоторые сильнее тех, кто в 4-м, 3-м и даже 2-м звеньях НХЛ. Но Макдэвид, Кросби и Овечкин – другой уровень»

Канадский защитник «Северстали» сравнил КХЛ и НХЛ.

– Чем отличается канадский хоккей от хоккея русского?

– Отличия есть, но я бы не сказал, что они принципиальные. Главное различие, на мой взгляд – в НХЛ играют лучшие хоккеисты. В КХЛ тоже выступают хорошие игроки. Некоторые даже лучше игроков из четвертого, третьего, а иногда и второго звена команд НХЛ.

Однако в США и в Канаде есть такие звезды, как Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс, Кросби, ваш Овечкин... А это все-таки, считаю, другой уровень. Совершенно логично, что в НХЛ соперники стремятся выработать в себе такие же навыки: высокие скорости, мощные, виртуозные броски, манеру атаки, технику защиты – всему этому можно и нужно учиться у мастеров.

В КХЛ очень и очень сильные игроки, это мощная лига, единственное отличие заключается в уровне лучших игроков, и это значит, что свой уровень игроки могут и должны повышать. Чем мы и занимаемся, – сказал Марк Барберио.