Защитник «Северстали» Барберио дисквалифицирован на 2 матча за колющий удар клюшкой в игре с «Барысом»

Защитник «Северстали» Марк Барберио дисквалифицирован на два матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ наказал игрока по итогам матча « » – «Северсталь» (4:1).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника « » наказание по п.1.16.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.

Инцидент произошел на 42:25. Барберио ударил клюшкой.