Защитник «Северстали» Барберио дисквалифицирован на 2 матча за колющий удар клюшкой в игре с «Барысом»

Теги Северсталь дисквалификации КХЛ Барыс Марк Барберио Понтус Оберг Sports.ru - Казахстан Хоккей

Защитник «Северстали» Марк Барберио дисквалифицирован на два матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ наказал игрока по итогам матча «Барыс» – «Северсталь» (4:1).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Северстали» Марка Барберио наказание по п.1.16.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.

Инцидент произошел на 42:25. Барберио ударил Понтуса Оберга клюшкой.

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