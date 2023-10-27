Марк Барберио: «Овечкин – легенда спорта и хоккея, пример для подражания. Шайбы из «офиса» – это невероятно, шьет эти голы»

Марк Барберио назвал Александра Овечкина легендой спорта.

– Как считаешь, сможет ли побить рекорд ?

– Думаю, да. Ему это вполне под силам, поскольку Овечкин все еще в великолепной форме. Он молод душой и телом.

Его фирменные голы из так называемого офиса – это что-то невероятное, поскольку все примерно знают, что это его точка, что надо его закрывать, но он, можно сказать, шьет эти голы.

Отмечу его шикарный бросок и страсть, которая позволяет ему быть в порядке до сих пор.

Когда он завоевал Кубок Стэнли с « » – это был классный момент для него. Он на сто процентов заслужил этот трофей.

Вообще хочу сказать, что Ови – это легенда спорта, легенда самой игры.

Овечкин – это пример для подражания. Как он себя готовит, как он играет – просто невероятно! – сказал защитник «Северстали» .