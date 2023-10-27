Марк Барберио: «Овечкин – легенда спорта и хоккея, пример для подражания. Шайбы из «офиса» – это невероятно, шьет эти голы»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Марк Барберио Хоккей

Марк Барберио назвал Александра Овечкина легендой спорта.

– Как считаешь, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки?

– Думаю, да. Ему это вполне под силам, поскольку Овечкин все еще в великолепной форме. Он молод душой и телом.

Его фирменные голы из так называемого офиса – это что-то невероятное, поскольку все примерно знают, что это его точка, что надо его закрывать, но он, можно сказать, шьет эти голы.

Отмечу его шикарный бросок и страсть, которая позволяет ему быть в порядке до сих пор.

Когда он завоевал Кубок Стэнли с «Вашингтоном» – это был классный момент для него. Он на сто процентов заслужил этот трофей.

Вообще хочу сказать, что Ови – это легенда спорта, легенда самой игры.

Овечкин – это пример для подражания. Как он себя готовит, как он играет – просто невероятно! – сказал защитник «Северстали» Марк Барберио.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Надо же как! Символ самой игры хоккей , не меньше!! Очень достойно сказал. А нам местные эксперты в с дивана говорят совсем об обратном .
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kurri
Ови живая легенда с этим не поспоришь! 🤟
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий