Марк Барберио: «Овечкин – легенда спорта и хоккея, пример для подражания. Шайбы из «офиса» – это невероятно, шьет эти голы»
Марк Барберио назвал Александра Овечкина легендой спорта.
– Как считаешь, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки?
– Думаю, да. Ему это вполне под силам, поскольку Овечкин все еще в великолепной форме. Он молод душой и телом.
Его фирменные голы из так называемого офиса – это что-то невероятное, поскольку все примерно знают, что это его точка, что надо его закрывать, но он, можно сказать, шьет эти голы.
Отмечу его шикарный бросок и страсть, которая позволяет ему быть в порядке до сих пор.
Когда он завоевал Кубок Стэнли с «Вашингтоном» – это был классный момент для него. Он на сто процентов заслужил этот трофей.
Вообще хочу сказать, что Ови – это легенда спорта, легенда самой игры.
Овечкин – это пример для подражания. Как он себя готовит, как он играет – просто невероятно! – сказал защитник «Северстали» Марк Барберио.
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