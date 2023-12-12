Канадский защитник «Северстали» Барберио: «Политика и спорт должны быть разделены, но сейчас это не так. В спорте нет врагов, только соперники. Нужно оставаться людьми»

Канадец Марк Барберио призвал разделять спорт и политику.

– Сейчас в результате всевозможных запретов на участие в международных турнирах и прочих санкций российские команды не могут участвовать в крупных международных соревнованиях. Что по этому поводу скажете?

– Политика и спорт, по моему глубочайшему убеждению, должны быть разделены, но, к сожалению, я чувствую, что сейчас это не так.

Я считаю, что спорт позволяет находить общий язык людям со всего мира и служить инструментом объединения, а не разобщения. Спорт должен быть чистым, как бы патетически это ни звучало. Проще говоря, спорт должен оставаться самим собой, это в первую очередь соревнование, тут нет врагов, только соперники.

Не хочу касаться политических или геополитических трений, разногласий и прочих размолвок – все это печально. Но я уверен: и сам спорт, а за ним и другие сферы нашей жизни только выиграют, если мы будем оставаться людьми. Вот этого я всем нам желаю, – сказал защитник «Северстали».