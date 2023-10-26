Барберио о российских хоккеистах: «Кучеров – лучший. Он невероятный: мягкие руки, чувство дистанции, умеет задать темп игры»

Марк Барберио считает Никиту Кучерова лучшим российским хоккеистом.

– А кто тебе импонирует из бывших и действующих российских игроков?

– Конечно, я выделю , поскольку играл с ним в « ». Это невероятный игрок.

Отмечу его невероятные мягкие руки, а еще у него классное чувство дистанции, шикарно умеет задать свой темп игры. Поэтому Никита на данный момент для меня лучший.

Что касается игроков за все время, то я бы отметил , у которого также невероятные руки.

Его умение делать пасы через подкидки – это было очень круто. Смотреть на его катание и пластику – невероятно!

Тем более он играл за мой родной и любимый « », поэтому было истинным наслаждением смотреть за игрой. То, как он разыгрывает шайбу, даже в большинстве, – сказал защитник «Северстали» .