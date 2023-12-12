Ларкин пропустит минимум неделю. «Детройт» поместил его в список травмированных
Дилан Ларкин пропустит минимум неделю.
«Детройт» поместил своего капитана в список травмированных.
Напомним, Ларкин получил травму в первом периоде матча с «Оттавой» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.
После хита от нападающего «Оттавы» Ларкин в падении столкнулся с Паркером Келли, который также ударил его. Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову.
Дилан Ларкин пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью товарищей по команде и больше не выходил на лед.