Мэттьюс, Джек Хьюз, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз и Айкел – в составе сборной США на ОИ-2026 по версии ESPN

Теги Сборная США по хоккею НХЛ олимпийский хоккейный турнир Джейк Труба Джей Ти Миллер Олимпиада-2026 Дилан Ларкин Джейккоб Слэвин Джек Айкел Тэтчер Демко Коннор Хеллибак Кайл Коннор Зак Веренски Остон Мэттьюс Мэттью Ткачак Клейтон Келлер Чарли Макэвой Тейдж Томпсон Брок Босер Джейк Эттинджер Адам Фокс Куинн Хьюз Брэди Ткачак Джек Хьюз Коул Кофилд Джейсон Робертсон Мэттью Бенирс Джейк Сэндерсон Люк Хьюз Хоккей

ESPN представил вариант состава сборной США на Олимпиаду-2026.

Известно, что НХЛ и Ассоциация хоккеистов НХЛ настроены на участие лиги на Олимпиаде в 2026 году в Италии. Хоккеисты НХЛ пропустили два подряд олимпийских турнира – в 2018 и 2022 годах.

Вратари

Тэтчер Демко, Коннор Хеллибак, Джейк Эттинджер;

Защитники

Зак ВеренскиЧарли Макэвой;

Адам ФоксДжейккоб Слэвин;

Куинн ХьюзЛюк Хьюз;

Джейк Сэндерсон, Джейк Труба;

Нападающие

Брэди ТкачакОстон МэттьюсМэттью Ткачак;

Джейсон Робертсон – Джек Хьюз – Тейдж Томпсон;

Кайл Коннор – Джек Айкел – Брок Босер;

Мэттью Бенирс – Дилан Ларкин – Джей Ти Миллер;

Коул Кофилд, Клейтон Келлер.

26 комментариев
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У них в центре - Хьюз, Усы и Айкел
А у нас Малкин, который уже в почтенном возрасте и Кузнецов, которому тоже не 25 и его вообще из состава кэпс убирают
Нормуль РФ хоккей развивает. Не солгал Йозе - скоро действительно Канаду деклассируем
+15
-2
+13
Я честно говоря в глубочайшем шоке от некоторых фамилий. Всю жизнь думал, что они канадцы
+10
0
+10
Ответ серый серый волк
слэвин? бенирс? томпсон?
Слэвин один из лучших домоседов мира, Томпсон очень хорош. Бенирс глупость, конечно, как и Келлер в роли запасного.
+5
0
+5
Ответ vzi
В 3-4 звене у нас могут сыграть центра Воронков, Барбашев, Костин, Наместников. Для чекинга и бицца-бороцца пойдёт. ;)
Судя по нынешнему состоянию Кузнецова, Барбашеву придётся в топ-6 выходить
+3
0
+3
Ответ Maxim Shumov
У них в центре - Хьюз, Усы и Айкел А у нас Малкин, который уже в почтенном возрасте и Кузнецов, которому тоже не 25 и его вообще из состава кэпс убирают Нормуль РФ хоккей развивает. Не солгал Йозе - скоро действительно Канаду деклассируем
Уахахах
+2
0
+2
Ответ Сергей Орлов
Слэвин один из лучших домоседов мира, Томпсон очень хорош. Бенирс глупость, конечно, как и Келлер в роли запасного.
ну Келлер может и не глупость. Оттуда еще Шмальц и Кули вполне могут претендовать. Койоты очень сильно прибавили в этом году. А вот каролинская защита наоборот
+2
0
+2
В целом адекватно. У меня на неКубок мира 2025 примерно так же вышло.

Демко // Гибсон // Оттинджер

Гостисбер — К. Хьюз
Карлсон — Фокс
Веренски — МакЭвой
Шей

М. Ткачак — Дж. Ти. Миллер — Босер
Кайл Коннор — Мэттьюз — Дж. Хьюз
Гюнцель — Айкел — Келлер
Робертсон — Ларкин — ДеБринкат

Гл. тренер - Майк Салливан
+2
-1
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Команда которая имеет в третьем звене Айкела, а в четвертом Миллера - определенно имеет шансы на успех..
+3
-2
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Американский хоккей подкрался незаметно...
+2
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крутейшая банда может собраться
+2
-1
+1
Ответ *MVP*
состав не сильно хуже Канады, по вратарям так вообще почти на уровне России
🇨🇦#1.
+1
-1
0
Ответ vzi
За 2 фактически уже
Вот я тебе машину 2010 года продаю сегодня. Ей ещё 13 лет, а через месяц уже 14.
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Ответ Диандерталец
Это всё мастурбация на тему. За три года до начала..
За 2 фактически уже
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Ответ Maxim Shumov
У них в центре - Хьюз, Усы и Айкел А у нас Малкин, который уже в почтенном возрасте и Кузнецов, которому тоже не 25 и его вообще из состава кэпс убирают Нормуль РФ хоккей развивает. Не солгал Йозе - скоро действительно Канаду деклассируем
Состав супер. На уровне Канады. Но в отдельном матче обыграть вполне можем. В серии до 4 побед, пожалуй, нет
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Ответ Maxim Novicov
Судя по нынешнему состоянию Кузнецова, Барбашеву придётся в топ-6 выходить
Да уж лучше Наместников. Тот хотя бы штатно центра играет в клубе
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Джон Гибсон обязательно будет включён в список киперов сборной США на ОИ-2026!
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Ответ Maxim Novicov
довольно грозно выглядит, не нашлось места даже Гудро (опечатался, сорри), Зеграсу, Терри, Дебринкету, ветеранам Кейну и Карлсону
Юбердо канадец
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Ответ Maxim Shumov
У них в центре - Хьюз, Усы и Айкел А у нас Малкин, который уже в почтенном возрасте и Кузнецов, которому тоже не 25 и его вообще из состава кэпс убирают Нормуль РФ хоккей развивает. Не солгал Йозе - скоро действительно Канаду деклассируем
В 3-4 звене у нас могут сыграть центра Воронков, Барбашев, Костин, Наместников. Для чекинга и бицца-бороцца пойдёт. ;)
0
0
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Ответ Марсель Объелся
Я честно говоря в глубочайшем шоке от некоторых фамилий. Всю жизнь думал, что они канадцы
Есть такое, у меня это - Ткачаки, Коннор, Босер )
0
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А Сваймен не достоин? Странно.
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довольно грозно выглядит, не нашлось места даже Гудро (опечатался, сорри), Зеграсу, Терри, Дебринкету, ветеранам Кейну и Карлсону
+1
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По именам конечно мощно, как никогда.
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состав не сильно хуже Канады, по вратарям так вообще почти на уровне России
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Это всё мастурбация на тему. За три года до начала..
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слэвин? бенирс? томпсон?
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