Мэттьюс, Джек Хьюз, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз и Айкел – в составе сборной США на ОИ-2026 по версии ESPN

ESPN представил вариант состава сборной США на Олимпиаду-2026.

Известно, что НХЛ и Ассоциация хоккеистов НХЛ настроены на участие лиги на Олимпиаде в 2026 году в Италии. Хоккеисты НХЛ пропустили два подряд олимпийских турнира – в 2018 и 2022 годах.

Вратари

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Защитники

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Нападающие

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Джейсон Робертсон – – Тейдж Томпсон;

Кайл Коннор – Джек Айкел – Брок Босер;

Мэттью Бенирс – Дилан Ларкин – Джей Ти Миллер;

Коул Кофилд, Клейтон Келлер.