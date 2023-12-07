Мэттьюс, Джек Хьюз, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз и Айкел – в составе сборной США на ОИ-2026 по версии ESPN
ESPN представил вариант состава сборной США на Олимпиаду-2026.
Известно, что НХЛ и Ассоциация хоккеистов НХЛ настроены на участие лиги на Олимпиаде в 2026 году в Италии. Хоккеисты НХЛ пропустили два подряд олимпийских турнира – в 2018 и 2022 годах.
Вратари
Тэтчер Демко, Коннор Хеллибак, Джейк Эттинджер;
Защитники
Нападающие
Брэди Ткачак – Остон Мэттьюс – Мэттью Ткачак;
Джейсон Робертсон – Джек Хьюз – Тейдж Томпсон;
Кайл Коннор – Джек Айкел – Брок Босер;
Мэттью Бенирс – Дилан Ларкин – Джей Ти Миллер;
Коул Кофилд, Клейтон Келлер.
А у нас Малкин, который уже в почтенном возрасте и Кузнецов, которому тоже не 25 и его вообще из состава кэпс убирают
Нормуль РФ хоккей развивает. Не солгал Йозе - скоро действительно Канаду деклассируем
Демко // Гибсон // Оттинджер
Гостисбер — К. Хьюз
Карлсон — Фокс
Веренски — МакЭвой
Шей
М. Ткачак — Дж. Ти. Миллер — Босер
Кайл Коннор — Мэттьюз — Дж. Хьюз
Гюнцель — Айкел — Келлер
Робертсон — Ларкин — ДеБринкат
Гл. тренер - Майк Салливан