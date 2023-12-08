Директор «Спартака» о переходе Мальцева: «У него не было реальных шансов играть за «Лос-Анджелес» в данный момент. Он выступал в АХЛ, его это не сильно устраивало»

Теги Спартак Лос-Анджелес НХЛ АХЛ КХЛ Роман Беляев Матч ТВ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Хоккей

Роман Беляев высказался касательно перехода Михаила Мальцева в «Спартак».

В этом сезоне Мальцев набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в чемпионате АХЛ.

– Как вам удалось пригласить Михаила Мальцева в «Спартак»? Он столько лет не хотел уезжать из Америки.

– У нас было желание еще с лета, чтобы Михаил вернулся в нашу лигу. И так сложились обстоятельства, что у него в данный момент не было реальных шансов играть в составе «Лос-Анджелеса». Он выступал в АХЛ, и его это не сильно устраивало.

Некоторое время назад Михаил и его представители вышли с нами на связь, и мы обо всем договорились. Главный момент, который предстояло разрешить – взаимоотношения Михаила и «Кингс». Все это было улажено.

Мы ждем Мальцева в ближайшие дни, он должен присоединиться к «Спартаку». Все вопросы урегулированы, и «Лос-Анджелес» дал добро, чтобы Михаил вернулся в Россию.

– Ходили слухи, что Мальцев ставил условие: «Не хочу играть за «Спартак», меняйте меня в другой клуб КХЛ». Это так?

– Вообще такого не было! Михаил – очень позитивный парень, и такие требования он не выставлял. Мы находились в диалоге еще с тех пор, как права на него обменяли в «Спартак».

Мы познакомились, поддерживали связь, летом много общались. И мы сказали сразу: «Михаил, как только ты будешь готов к возвращению, у тебя есть наш телефон – звони». Так и получилось, – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

Мальцев об аренде в «Спартак»: «Лос-Анджелес» может меня забрать по окончании сезона. Буду стараться, чтобы решение принимали максимально поздно»

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