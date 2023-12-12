Алексеев о возможном возвращении в КХЛ: «У меня мечта – играть в НХЛ, буду работать только в этом направлении. Ни о каком отъезде не думаю»

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ КХЛ Александр Алексеев Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Алексеев сообщил, что не думает об отъезде в КХЛ.

– Весной вы говорили, что в КХЛ по-любому не собираетесь. Остались при той же точке зрения?

– Конечно. У меня мечта – играть в НХЛ, и я буду работать только в этом направлении.

– Будете цепляться за НХЛ, даже если случится так, что вас пропустят через драфт отказов и отправят в АХЛ?

– Да. Ни о каком отъезде не думаю.

– Как бы вы определили свою нынешнюю цель в НХЛ помимо Кубка Стэнли? Защитником какой пары стать, сколько игрового времени иметь, играть ли в спецбригадах? До какого уровня зарплаты дорасти?

– Сейчас стараюсь не зацикливаться на всем этом. Конечно, хочется проводить много времени на льду – по 20-25 минут и помогать команде во всех аспектах. Мне без разницы, считается это первой или третьей парой. У нас и третья может 20 минут играть, – сказал защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.

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Пропиарить КХЛ журналисту не удалось. НХЛ рулит
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