Будро считает, что Овечкин превзойдет Гретцки: «Всегда думал, что Александр будет играть, пока не побьет рекорд. Он оправится и забьет 25-30 голов в этом сезоне»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Брюс Будро Хоккей

Брюс Будро считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Бывший главный тренер «Вашингтона» продолжает верить в российского форварда, который забил 5 голов в 25 матчах сезона НХЛ.

Безголевая серия капитана «Кэпиталс» продлилась до десяти матчей, что является повторением антирекорда игрока.

«Если он забьет 25 голов в этом сезоне, то есть еще 20 голов до завершения чемпионата, то думаю, что он продолжит идти вперед.

Я всегда думал, что он будет играть до тех пор, пока не превзойдет рекорд. Но если он забьет 12 голов в этом сезоне, зная гордость этого парня, я не знаю, что бы он чувствовал.

Но я по-прежнему думаю, что он оправится от этой ситуации и забьет от 25 до 30 голов.

Я люблю Уэйна Гретцки, но мне бы очень хотелось, чтобы эта погоня пришла к завершению. Думаю, что это было бы очень круто.

Овечкин хочет быть лучшим, поэтому думаю, что он побьет рекорд. Он всегда хотел быть лучшим. Именно поэтому я верю, что он это сделает», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.

Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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4 комментария
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И Брюс туда же) какие 25-30?) прямо сейчас идёт на 12-15. откуда у мешка шайб возьмётся снова скорость и ловкость?
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Борька, вот бы сейчас твой "Бей беги")
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К диетологу…
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Прямо сейчас Овечкин играет на выкуп контракта.
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