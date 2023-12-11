Будро считает, что Овечкин превзойдет Гретцки: «Всегда думал, что Александр будет играть, пока не побьет рекорд. Он оправится и забьет 25-30 голов в этом сезоне»
Брюс Будро считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Бывший главный тренер «Вашингтона» продолжает верить в российского форварда, который забил 5 голов в 25 матчах сезона НХЛ.
Безголевая серия капитана «Кэпиталс» продлилась до десяти матчей, что является повторением антирекорда игрока.
«Если он забьет 25 голов в этом сезоне, то есть еще 20 голов до завершения чемпионата, то думаю, что он продолжит идти вперед.
Я всегда думал, что он будет играть до тех пор, пока не превзойдет рекорд. Но если он забьет 12 голов в этом сезоне, зная гордость этого парня, я не знаю, что бы он чувствовал.
Но я по-прежнему думаю, что он оправится от этой ситуации и забьет от 25 до 30 голов.
Я люблю Уэйна Гретцки, но мне бы очень хотелось, чтобы эта погоня пришла к завершению. Думаю, что это было бы очень круто.
Овечкин хочет быть лучшим, поэтому думаю, что он побьет рекорд. Он всегда хотел быть лучшим. Именно поэтому я верю, что он это сделает», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.
Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).