Терещенко о безголевой серии Овечкина: «Партнеры не лучшим образом его используют, и сам Саня, может, не в лучшей форме. Нужно время набрать кондиции»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей.

В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.

«Здесь играют роль несколько факторов: и партнеры не лучшим образом его используют, и сам Саня, может быть, не в лучшей форме. Ему нужно время, чтобы набрать кондиции. Надеюсь, что все будет нормально.

«Вашингтон» должен поправить игру, есть проблемы с качеством хоккея.

Да, по сравнению со стартом сезона стало получше, но все равно. Ти Джей Оши только вышел после травмы, а это важный игрок. Всему свое время.

Такая серия Овечкина может быть связана со сменой главного тренера. Мы же не знаем, что происходит внутри команды», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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