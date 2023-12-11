Терещенко о безголевой серии Овечкина: «Партнеры не лучшим образом его используют, и сам Саня, может, не в лучшей форме. Нужно время набрать кондиции»
Алексей Терещенко высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей.
В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.
«Здесь играют роль несколько факторов: и партнеры не лучшим образом его используют, и сам Саня, может быть, не в лучшей форме. Ему нужно время, чтобы набрать кондиции. Надеюсь, что все будет нормально.
«Вашингтон» должен поправить игру, есть проблемы с качеством хоккея.
Да, по сравнению со стартом сезона стало получше, но все равно. Ти Джей Оши только вышел после травмы, а это важный игрок. Всему свое время.
Такая серия Овечкина может быть связана со сменой главного тренера. Мы же не знаем, что происходит внутри команды», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.