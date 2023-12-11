Быстров о Матче звезд КХЛ: «Хоккеисты в полном порядке, особенно Радулов. Он мне свою клюшку отдал, теперь буду творить»

Владимир Быстров рассказал, что Александр Радулов подарил ему клюшку.

9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге прошел .

– Я занимаюсь хоккеем. Какие у меня планы? Хочу пробиться в КХЛ. Лет так через тридцать. Буду выступать в пенсионерской лиге.

– «Спартак» подписал 40‑летнего Илью Ковальчука. Почему бы другим клубам не подписать 42‑летнего ?

– В принципе неплохая мысль.

– Может, хоккеистов пригласить на футбольный звездный матч?

– Не знаю, мне нравится хоккейное шоу. Но хоккеистов нужно звать на футбольные праздники. Посмотрите, мы даже мяч принесли для разминки. Хоккеисты в полном порядке. Особенно Александр . Он мне свою клюшку отдал. Теперь я буду творить, – сказал бывший футболист сборной России.