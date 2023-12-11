Быстров о Матче звезд КХЛ: «Хоккеисты в полном порядке, особенно Радулов. Он мне свою клюшку отдал, теперь буду творить»

Теги Владимир Быстров Андрей Аршавин Ак Барс Илья Ковальчук Александр Радулов КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ Хоккей

Владимир Быстров рассказал, что Александр Радулов подарил ему клюшку.

9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге прошел Матч Звезд КХЛ

– Я занимаюсь хоккеем. Какие у меня планы? Хочу пробиться в КХЛ. Лет так через тридцать. Буду выступать в пенсионерской лиге.

– «Спартак» подписал 40‑летнего Илью Ковальчука. Почему бы другим клубам не подписать 42‑летнего Андрея Аршавина?

– В принципе неплохая мысль.

– Может, хоккеистов пригласить на футбольный звездный матч?

– Не знаю, мне нравится хоккейное шоу. Но хоккеистов нужно звать на футбольные праздники. Посмотрите, мы даже мяч принесли для разминки. Хоккеисты в полном порядке. Особенно Александр Радулов. Он мне свою клюшку отдал. Теперь я буду творить, – сказал бывший футболист сборной России. 

1 комментарий
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Радулов хорош- без вариантов.
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