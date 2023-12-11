Аршавин о безголевой серии Овечкина: «Он и так великий игрок. Забьет или не забьет – уже не так важно»

Теги Андрей Аршавин Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Андрей Аршавин высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей. В 25 играх текущего сезона на счету хоккеиста 16 (5+11) очков

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Андрей, дайте совет Александру Овечкину. Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?

– Я думаю, что он сам все знает. Надо просто играть в хоккей.

А забьет или не забьет – это уже не так важно. Овечкин и так великий игрок, – сказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Овечкин - Гретцки: Я гнался за вами много лет - чтобы сказать, что вы мне безразличны
+31
-3
+28
Тут не поспоришь с Аршавиным. Овечкин великий и всем уже все доказал
+12
-4
+8
Стадия - принятие.
+9
-4
+5
Логично, да тут вопрос только в том, обгонит он Гретцки или нет, похоже что нет
+4
0
+4
Да это как раз важно. Речь не о величии, оно не ставится под сомнение, а об историческом споре, как в любом виде спорта.
+3
0
+3
Троллят Сашенцию уже ногомячисты))
+7
-5
+2
Ответ newyork13
О его величии никто не спорит! Дело в другом. Он выбил аванс контракт себе и другану Бэксу. Поставив крест на какие либо успехи на 5 лет . Ему бы не давали такой аванс контракт, если бы он не пообещал им побить рекорд! А сейчас, наобещал и не вывозит. Верха начинают давить
Научился заливать у своего кумира
+2
-1
+1
Ответ Денис Ширинов
Логично, да тут вопрос только в том, обгонит он Гретцки или нет, похоже что нет
думаю, такой вопрос уже давно не стоит
+5
-5
0
Ответ Денис Ширинов
Логично, да тут вопрос только в том, обгонит он Гретцки или нет, похоже что нет
70 шайб добить не проблема, достаточно посмотреть хотя бы одну игру. Моменты есть, а безголевые серии превращаются в голевые.
0
0
0
Ответ trof
Тут не поспоришь с Аршавиным. Овечкин великий и всем уже все доказал
Аршавин в своё время. Мог бы ещё играть и играть как реально великие, но решил что всего добился и ушел. Овечкин круче
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий