Аршавин о безголевой серии Овечкина: «Он и так великий игрок. Забьет или не забьет – уже не так важно»
Андрей Аршавин высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей. В 25 играх текущего сезона на счету хоккеиста 16 (5+11) очков
Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Андрей, дайте совет Александру Овечкину. Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?
– Я думаю, что он сам все знает. Надо просто играть в хоккей.
А забьет или не забьет – это уже не так важно. Овечкин и так великий игрок, – сказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.
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