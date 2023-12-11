Михаил Кравец: «Буше улетел домой, встреча с родными добавит ему здоровья. Надеюсь, он уже практически поправился»

Теги Авангард травмы КХЛ Михаил Кравец Рид Буше ТАСС Здоровье Хоккей

Михаил Кравец рассказал о состоянии здоровья Рида Буше.

Ранее «Авангард» поместил нападающего в список травмированных.

«Надеюсь, что Буше уже практически поправился. Я знаю, что у него три дня была температура.

Врач недавно с ним созванивался, тот сказал, что ему гораздо лучше.

У него есть время, он улетел домой и встреча с родными добавит ему здоровья», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец

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