Михаил Кравец: «Буше улетел домой, встреча с родными добавит ему здоровья. Надеюсь, он уже практически поправился»
Михаил Кравец рассказал о состоянии здоровья Рида Буше.
Ранее «Авангард» поместил нападающего в список травмированных.
«Надеюсь, что Буше уже практически поправился. Я знаю, что у него три дня была температура.
Врач недавно с ним созванивался, тот сказал, что ему гораздо лучше.
У него есть время, он улетел домой и встреча с родными добавит ему здоровья», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.