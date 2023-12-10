Генменеджер «Авангарда» о продлении контракта с Кравецом: «Нужно обсудить наши видение, план развития игроков, кого и где видим. Это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня»

Генеральный менеджер «Авангарда» высказался о будущем главного тренера.

– Правда, что в сентябре находился в шаге от увольнения?

– Паники не было. Как и момента, когда можно было сказать, что мы прощаемся и ищем нового тренера. Надо отдать должное нашим руководителям, которые каждый день находятся с командой, погружаются и вникают в суть проблем.

Мы и с тренером отдельно разговаривали, и со всем штабом искали причины неудачных результатов. И, наверное, в тот момент больше была озабоченность тем, почему « » чередует очень хорошие матчи против топовых соперников с откровенно провальными с командами, которые находятся в нижней части. Все шло в рабочем режиме – никакой паники. Нельзя сказать, что у нас был какой-то дедлайн для принятия решений.

– Как вы оцениваете его работу сейчас и есть понимание, стоит ли предлагать Кравцу новый контракт?

– Во-первых, хотелось бы сказать Михаилу Григорьевичу спасибо за то, что летом, оказавшись в ситуации, которая со стороны смотрится не очень красиво, он повел себя достойно. Человек выиграл с командой медали, а началось – нужен Боб Хартли, рассматривается один кандидат, другой. Мы рады и довольны, что Кравец остался.

Во-вторых, наше видение и философия дальнейшего развития клуба подразумевают, чтобы тренер был подписан на два-три года. Нет смысла каждый год строить новую команду. Мне просто нужно сесть и обсудить с тренером наши видение, план развития игроков, кого и где видим в ближайшее время.

Необходимо, чтобы мы понимали роль каждого – меня, тренерского штаба, наших руководителей. Это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Будем встречаться, общаться и решать чуть позже, – сказал .

После 38 проведенных матче «Авангард» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков.