Илья Сорокин высказался о своем соглашении с «Айлендерс» на 8 лет.

В июле вратарь подписал 8-летний контракт, который начнет действовать с 2024 года с зарплатой 8,25 млн долларов за сезон.

– Сколько по времени заняли переговоры с «Айлендерс»?

– Они начались после сезона. Получается, заняли два месяца. Я вообще не был погружен в процесс, всем занимался агент.

– Вам было важно подписать контракт заранее? Почему решили не выходить на рынок?

– Мне нравится организация. Мне нравится город, где мы живем. Нравится команда. Мне предложили хороший контракт – не видел никаких преград, чтобы не подписывать.

– Вы ставили агенту задачу договориться о долгосрочном контракте?

– Нет, просто предложили такой срок.

– Что вы хотели?

– Я вообще об этом не думал. Живу одним днем и куда-то далеко не смотрю.

– Когда поставили подпись в контракте, появилось ощущение стабильности? На ближайшие 8 лет у вас есть большой контракт.

– Уверенность в завтрашнем дне дает нам день сегодняшний. Подпись не дает гарантий того, что ты проведешь весь срок на одном месте. Не могу сказать, что меня контракт расслабил или дал дополнительной мотивации. Все осталось на прежнем уровне, – сказал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.