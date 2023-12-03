Бедард забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он набрал очки в 8 подряд играх на выезде – рекорд для новичков «Чикаго»

Теги рейтинги Чикаго Дэррил Саттер НХЛ Виннипег Нэтан Маккиннон Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Чикаго» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (1:3). 

В активе первого номера драфта-2023 стало 19 (11+8) очков в 22 играх при полезности «минус 14». Он возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди новичков в этом сезоне. 

18-летний канадец набрал очки в 8-м подряд матче на выезде (8+4 на отрезке) – рекорд для новичков «Чикаго». Бедард превзошел достижение Дэррила Саттера (1980/81, 7 игр).

Рекорд лиги для 18-летних игроков принадлежит Нэтану Маккиннону (16 подряд матчей с очками на выезде). Результат Коннора стал вторым в истории, он превзошел достижения Стива Айзермана, Сильвена Тюржона и Сидни Кросби (по 7 игр). 

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