Бедард набрал 21 очко в НХЛ, повторив достижения Лафреньера и Хьюза в дебютном сезоне. Коннор потратил 25 матчей, Алексис – 56, Джек – 61

Коннор Бедард набрал 21 очко в НХЛ, повторив достижения Хьюза и Лафреньера.

Форвард « » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (1:0).

В активе первого номера драфта НХЛ-2023 теперь 21 (11+10) очко в 25 играх в дебютном сезоне.

За последние 5 драфтов первыми номерами становились 4 нападающих. Кроме Бедарда, это (« », 2019, дебютный сезон – 2019/20), (« », 2020, дебютный сезон – 2020/21) и Юрай Слафковски («Монреаль», 2022, дебютный сезон – 2022/23).

Слафковски в первом сезоне набрал 10 (4+6) очков в 39 матчах.

18-летний Бедард повторил достижения Хьюза (21 очко в 61 игре, 7+14) и Лафреньера (21 очко в 56 играх, 12+9).