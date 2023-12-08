Бедард набрал 21 очко в НХЛ, повторив достижения Лафреньера и Хьюза в дебютном сезоне. Коннор потратил 25 матчей, Алексис – 56, Джек – 61
Коннор Бедард набрал 21 очко в НХЛ, повторив достижения Хьюза и Лафреньера.
Форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (1:0).
В активе первого номера драфта НХЛ-2023 теперь 21 (11+10) очко в 25 играх в дебютном сезоне.
За последние 5 драфтов первыми номерами становились 4 нападающих. Кроме Бедарда, это Джек Хьюз («Нью-Джерси», 2019, дебютный сезон – 2019/20), Алексис Лафреньер («Рейнджерс», 2020, дебютный сезон – 2020/21) и Юрай Слафковски («Монреаль», 2022, дебютный сезон – 2022/23).
Слафковски в первом сезоне набрал 10 (4+6) очков в 39 матчах.
18-летний Бедард повторил достижения Хьюза (21 очко в 61 игре, 7+14) и Лафреньера (21 очко в 56 играх, 12+9).
И это когда в среднем результативность ниже была в лиге.
Станет ли он таким же крутым, как Кросби, покажет только время.