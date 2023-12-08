Бедард набрал 21 очко в НХЛ, повторив достижения Лафреньера и Хьюза в дебютном сезоне. Коннор потратил 25 матчей, Алексис – 56, Джек – 61

Теги рейтинги Нью-Джерси Рейнджерс Монреаль Чикаго НХЛ Драфт НХЛ Джек Хьюз Алексис Лафреньер Юрай Слафковски Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард набрал 21 очко в НХЛ, повторив достижения Хьюза и Лафреньера.

Форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (1:0). 

В активе первого номера драфта НХЛ-2023 теперь 21 (11+10) очко в 25 играх в дебютном сезоне. 

За последние 5 драфтов первыми номерами становились 4 нападающих. Кроме Бедарда, это Джек ХьюзНью-Джерси», 2019, дебютный сезон – 2019/20), Алексис ЛафреньерРейнджерс», 2020, дебютный сезон – 2020/21) и Юрай Слафковски («Монреаль», 2022, дебютный сезон – 2022/23). 

Слафковски в первом сезоне набрал 10 (4+6) очков в 39 матчах. 

18-летний Бедард повторил достижения Хьюза (21 очко в 61 игре, 7+14) и Лафреньера (21 очко в 56 играх, 12+9). 

14 комментариев
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Заголовок такой, будто люди под 80 очков набирали)
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Хороший топ подрастает
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да, странный заголовок. Помню времена, когда Овечкин дебютировал в НХЛ с 100+ очков и 50+ голов, Малкин с 85 очками, Кросби с 102 очками. А тут...
И это когда в среднем результативность ниже была в лиге.
+6
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Подгон под ответ какой то...Хьюз в дебюте играл 15 минут в матч,Бедард 19
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Так себе результат. Надежды были серьезней.
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Ответ Ответ года
да, странный заголовок. Помню времена, когда Овечкин дебютировал в НХЛ с 100+ очков и 50+ голов, Малкин с 85 очками, Кросби с 102 очками. А тут... И это когда в среднем результативность ниже была в лиге.
Кейн ещё очков 70 набрал
0
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Ответ Ответ года
да, странный заголовок. Помню времена, когда Овечкин дебютировал в НХЛ с 100+ очков и 50+ голов, Малкин с 85 очками, Кросби с 102 очками. А тут... И это когда в среднем результативность ниже была в лиге.
Бедард вполне может 70-75 пробить.
Станет ли он таким же крутым, как Кросби, покажет только время.
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Ответ vzi
Бедард вполне может 70-75 пробить. Станет ли он таким же крутым, как Кросби, покажет только время.
тут больше вопрос к статье - зачем она появилась после достижения такого рубежа? Показать, насколько неудачными были предыдущие драфты?
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Ответ Ответ года
тут больше вопрос к статье - зачем она появилась после достижения такого рубежа? Показать, насколько неудачными были предыдущие драфты?
Да)))
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Ответ Ответ года
да, странный заголовок. Помню времена, когда Овечкин дебютировал в НХЛ с 100+ очков и 50+ голов, Малкин с 85 очками, Кросби с 102 очками. А тут... И это когда в среднем результативность ниже была в лиге.
ну овечкин дебютировал в 20 лет, а не 18, а кросби это кросби
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Ответ Ответ года
тут больше вопрос к статье - зачем она появилась после достижения такого рубежа? Показать, насколько неудачными были предыдущие драфты?
Да просто по приколу бгг
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Ответ Кино Музыка
Так себе результат. Надежды были серьезней.
Какие именно?:) После вылета Холла , греко-канадца , Перри были ожидания , что он с 25 очковым Курашевым и 36 летним Фолиньо полетит на 140 очков ?:)
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