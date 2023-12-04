Бедард набрал 20 очков в 23 матчах в дебютном сезоне в НХЛ. Такой же результат в «Чикаго» был у Тэйвса, Панарину хватило 19 игр, Кэйну – 17

Коннор Бедард набрал 20 очков в 23 матчах в дебютном сезоне в НХЛ.

Форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (1:4).

В активе 18-летнего канадца стало 20 (11+9) очков в 23 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 14». Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.

Первый номер драфта-2023 повторил достижение , тоже набравшего 20 очков в 23 играх за «Блэкхокс» в дебютном сезоне (2007/08).

Меньше матчей на достижение этой отметки в истории клуба затратили 7 игроков – и (по 17), Дени Савар и Терри Русковски (по 18), (19), Джордж Джи (20), Дик Ирвин (22).

Кроме того, Бедард набрал очки в 9 подряд матчах на выезде (8+5 на отрезке), упрочив свой рекорд для новичков «Чикаго».