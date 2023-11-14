Илья Ковальчук: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Разговоры об этом не влияют на него»
Илья Ковальчук уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
– Влияют ли на него разговоры, что он может побить рекорд?
– Думаю, что не влияют. Саня – такой хоккеист, который может за пять матчей забить 10 шайб. Он как капитан своей команды свои очки набирает.
Уверен, что он побьет рекорд Гретцки, – сказал бывший нападающий сборной России.
Уэйн Гретцки забил 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 38-летнего Овечкина 826 шайб.
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