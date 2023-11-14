Илья Ковальчук: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Разговоры об этом не влияют на него»

Теги Вашингтон Илья Ковальчук Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Илья Ковальчук уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

– Влияют ли на него разговоры, что он может побить рекорд?

– Думаю, что не влияют. Саня – такой хоккеист, который может за пять матчей забить 10 шайб. Он как капитан своей команды свои очки набирает.

Уверен, что он побьет рекорд Гретцки, – сказал бывший нападающий сборной России. 

Уэйн Гретцки забил 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 38-летнего Овечкина 826 шайб. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Видимо, у журналистов есть список людей, которых нужно опросить насчет рекорда Гретцки/Овечкина, и они весь год будут идти по этому списку и генерировать подобные новости.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий