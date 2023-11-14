Илья Ковальчук: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Разговоры об этом не влияют на него»

Илья Ковальчук уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

– Влияют ли на него разговоры, что он может побить рекорд?

– Думаю, что не влияют. Саня – такой хоккеист, который может за пять матчей забить 10 шайб. Он как капитан своей команды свои очки набирает.

Уверен, что он побьет рекорд , – сказал бывший нападающий сборной России.

Уэйн Гретцки забил 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 38-летнего Овечкина 826 шайб.