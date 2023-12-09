Жамнов о продлении сезона КХЛ: «Нас не пускают на ЧМ. Ну и смысл тогда завершать сезон так рано, когда его можно растянуть?»

Алексей Жамнов считает верным идею продление чемпионата КХЛ.

Ранее появилась информация, что может изменить сроки проведения чемпионата.

Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

«Если в данном вопросе будут спрашивать мнение тренеров, то я только за.

Благодаря этому будет чуть больше пауз между играми, некоторыми поездками и дальними перелетами. У игроков появится больше времени на восстановление.

Если мы завершим сезон позже обычного, будет только лучше.

К тому же нас сейчас не пускают на чемпионаты мира. Ну и смысл тогда завершать сезон КХЛ так рано, когда его можно растянуть?» – сказал главный тренер « » .