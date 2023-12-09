Жамнов о продлении сезона КХЛ: «Нас не пускают на ЧМ. Ну и смысл тогда завершать сезон так рано, когда его можно растянуть?»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов считает верным идею продление чемпионата КХЛ.

Ранее появилась информация, что КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.

Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

«Если в данном вопросе будут спрашивать мнение тренеров, то я только за.

Благодаря этому будет чуть больше пауз между играми, некоторыми поездками и дальними перелетами. У игроков появится больше времени на восстановление.

Если мы завершим сезон позже обычного, будет только лучше.

К тому же нас сейчас не пускают на чемпионаты мира. Ну и смысл тогда завершать сезон КХЛ так рано, когда его можно растянуть?» – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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