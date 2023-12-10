«Питтсбург» заключил пробный контракт с Пулюярви. Экс-форвард «Эдмонтона» и «Каролины» восстановился после травмы бедра

Теги переходы Питтсбург Каролина НХЛ Йессе Пулюярви Хоккей

Йессе Пулюярви присоединился к «Питтсбургу».

«Пингвинс» объявили о подписании 25-летнего хоккеиста на правах свободного агента. С форвардом заключили пробный контракт. 

Четвертый номер драфта НХЛ-2016 стал неограниченно свободным агентом после отказа «Каролины» делать ему квалификационное предложение. Летом финн перенес операцию на бедре, в декабре он начал тренироваться без ограничений. 

За карьеру в лиге хоккеист провел 334 матча за «Эдмонтон» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли добавил еще 6 (3+3) баллов.

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3 комментария
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Для нынешнего питтсбурга нормально😬
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