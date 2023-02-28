«Эдмонтон» обменял 4-го номера драфта Пулюярви в «Каролину». В «Кейнс» играет Ахо, с которым Йессе выиграл МЧМ-2016

Теги переходы Каролина Эдмонтон НХЛ Йессе Пулюярви Себастьян Ахо Патрик Пуйстола Хоккей

Йессе Пулюярви обменян в «Каролину».

«Эдмонтон» обменял 24-летнего финского нападающего на 22-летнего форварда Патрика Пуйстолу.

Трейд состоялся в формате один на один. В сделке не предусмотрена удержание зарплаты со стороны «Ойлерс». Кэпхит Пулюярви в размере 3 миллионов долларов в год перемещается в платежку «Харрикейнс». Действующий договор игрока рассчитан до конца текущего сезона.

«Эдмонтон» выбрал Пулюярви на драфте НХЛ-2016 в первом раунде под общим четвертым номером.

Нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 11» в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Пуйстола был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2019 в третьем раунде под общим 73-м номером. В этом сезоне хоккеист выступает в чемпионате Финляндии. Он набрал 38 (15+23) очков в 56 матчах за «Юкурит».

Добавим, что Пулюярви и нападающий «Каролины» Себастьян Ахо в составе сборной Финляндии выиграли молодежный чемпионат мира-2016.

32 комментария

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Crenk
Ответ al77
Платежку чуток почистили, теперь могут и про усиление подумать. Может действительно смогут из Аризоны Чикрана вытянуть.
Или Провору
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Crenk
Ответ vaslover
Пусть для него будет примером один из лучших финских игроков в истории НХЛ Олли Йокинен. Тот был не о чем в первых своих двух командах НХЛ, даже во Флориде где он стал легендой у него первые сезоны были достаточно средние, а вот потом пошло так пошло, набрал в НХЛ солидные 750 очков.
Олли Йокинен был отличный игрок.
Прекрасно сыграл на Олимпиаде в Италии.
Но все равно есть какая то недосказанность от его карьеры, можно сравнить с нашим А.Фроловым
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Kaiki
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Это был сарказм. Именно в стиле Эдм взять защитника ,который плохо играет в обороне.
откуда вообще пошло, что Чикран плох в обороне? Тут фаны Аризоны что ли собрались, которые все матчи собакенов отсматривают? Или просто как попугаи повторяете за искпердами? Нормальный он тувей вполне себе из того что я видел.
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vaslover
Пусть для него будет примером один из лучших финских игроков в истории НХЛ Олли Йокинен.
Тот был не о чем в первых своих двух командах НХЛ, даже во Флориде где он стал легендой у него первые сезоны были достаточно средние, а вот потом пошло так пошло, набрал в НХЛ солидные 750 очков.
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srdn
Тут многие вспоминают про связку Йессе с Ахо на МЧМ. Это, конечно, безумно мило, милее только связка Панарина с Тарасенко в НЙР.
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srdn
Вот уж Каролина разочаровала. Результат Йессе даже хуже Котканиеми, который считается бастом, и зачем другому контендеру помогать расчищать платежку для усиления в ПО?
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srdn
Ответ frol92
Ох, в связке с Ахо может и заиграть. Еще Лайне бы им и вообще🔥
Он играл в одной команде с Макдевидом и Драйзем. Если уж два лучших центра ему не помогли (
+1
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Nuteruoli
Он полузащитник, в Эдмонтоне таких целая куча, надеюсь на домаседа.
Это был сарказм. Именно в стиле Эдм взять защитника ,который плохо играет в обороне.
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Nuteruoli
Ответ waleri
Не хватает еще Рантанена, Лайне и Риистолайнена для полного набора.
Риистолайнен никогда с ними за молодежку не играл, зато были Хинтц, Капанен, Миккола, а Юолеви просто был Богом в защите, жаль в баста превратился.
+3
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al77
Платежку чуток почистили, теперь могут и про усиление подумать. Может действительно смогут из Аризоны Чикрана вытянуть.
0
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Саныч09
Верю, что Пуля выйдет на хороший уровень в Каролине.
Ведь не может доминирующий игрок МЧМ быть плохим игроком, как в Эдмонтоне?
+4
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vaslover
Идеальный трейд для Йессе. Если уж с Ахо не заиграет с которым он играл с молодежной сборной то пора будет возвращаться в Европу.
Вполне возможно он просто психологически потух что не тянет на уровне Макдэвида и Драйзайтля, а он не тянул, да и с игроцким IQ сложилось впечатление что у него не все идеально. Тем не менее, если получит шанс в звене с умничкой Ахо который вполне может и прокачать соотечественника может ещё и реанимирует свою североамериканскую карьеру,если же нет то......
В любом случае, хочется чтобы у него все получилось.
+3
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Шаша Шашин
Ответ waleri
Не хватает еще Рантанена, Лайне и Риистолайнена для полного набора.
Хисканена из Далласа
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Сергей Орлов
Ну если уж с ролийскими финнами не заиграет, тогда точно Швейцария(
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waleri
Не хватает еще Рантанена, Лайне и Риистолайнена для полного набора.
+7
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Артёмка10
Баст
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Cbj Fan
Ответ Сергей Косомов
Теперь Лайне на Свечникова поменять осталось.
А ты знаешь, что болельщики Каролины об этом думают? Конечно, не в обмен на Свечникова, а это только потому, что травмировался Пачиоретти.
0
0
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madr01
5 финнов собрали в Каролине:
Ахо
Терявяйнен
Котканиеми
Раанта
Пулюярви
+3
0
+3
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rent56
Каролина без ярких звёзд
0
0
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Slima008
Наконец то Эдмонтон дал подышать Пулью
+1
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Nuteruoli
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Второе
Он полузащитник, в Эдмонтоне таких целая куча, надеюсь на домаседа.
0
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Сергей Косомов
Теперь Лайне на Свечникова поменять осталось.
+8
-2
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kirk
Про Лайне уже пошутили?
+12
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frol92
Ох, в связке с Ахо может и заиграть. Еще Лайне бы им и вообще🔥
+3
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Ruscello
Осталось им Лайне еще дособирать
+24
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