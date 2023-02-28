«Эдмонтон» обменял 4-го номера драфта Пулюярви в «Каролину». В «Кейнс» играет Ахо, с которым Йессе выиграл МЧМ-2016
Йессе Пулюярви обменян в «Каролину».
«Эдмонтон» обменял 24-летнего финского нападающего на 22-летнего форварда Патрика Пуйстолу.
Трейд состоялся в формате один на один. В сделке не предусмотрена удержание зарплаты со стороны «Ойлерс». Кэпхит Пулюярви в размере 3 миллионов долларов в год перемещается в платежку «Харрикейнс». Действующий договор игрока рассчитан до конца текущего сезона.
«Эдмонтон» выбрал Пулюярви на драфте НХЛ-2016 в первом раунде под общим четвертым номером.
Нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 11» в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Пуйстола был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2019 в третьем раунде под общим 73-м номером. В этом сезоне хоккеист выступает в чемпионате Финляндии. Он набрал 38 (15+23) очков в 56 матчах за «Юкурит».
Добавим, что Пулюярви и нападающий «Каролины» Себастьян Ахо в составе сборной Финляндии выиграли молодежный чемпионат мира-2016.
Прекрасно сыграл на Олимпиаде в Италии.
Но все равно есть какая то недосказанность от его карьеры, можно сравнить с нашим А.Фроловым
Тот был не о чем в первых своих двух командах НХЛ, даже во Флориде где он стал легендой у него первые сезоны были достаточно средние, а вот потом пошло так пошло, набрал в НХЛ солидные 750 очков.
Ведь не может доминирующий игрок МЧМ быть плохим игроком, как в Эдмонтоне?
Вполне возможно он просто психологически потух что не тянет на уровне Макдэвида и Драйзайтля, а он не тянул, да и с игроцким IQ сложилось впечатление что у него не все идеально. Тем не менее, если получит шанс в звене с умничкой Ахо который вполне может и прокачать соотечественника может ещё и реанимирует свою североамериканскую карьеру,если же нет то......
В любом случае, хочется чтобы у него все получилось.
Ахо
Терявяйнен
Котканиеми
Раанта
Пулюярви