«Эдмонтон» обменял 4-го номера драфта Пулюярви в «Каролину». В «Кейнс» играет Ахо, с которым Йессе выиграл МЧМ-2016

обменян в «Каролину».

«Эдмонтон» обменял 24-летнего финского нападающего на 22-летнего форварда .

Трейд состоялся в формате один на один. В сделке не предусмотрена удержание зарплаты со стороны «Ойлерс». Кэпхит Пулюярви в размере 3 миллионов долларов в год перемещается в платежку «Харрикейнс». Действующий договор игрока рассчитан до конца текущего сезона.

« » выбрал Пулюярви на драфте НХЛ-2016 в первом раунде под общим четвертым номером.

Нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 11» в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Пуйстола был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2019 в третьем раунде под общим 73-м номером. В этом сезоне хоккеист выступает в чемпионате Финляндии. Он набрал 38 (15+23) очков в 56 матчах за «Юкурит».

Добавим, что Пулюярви и нападающий «Каролины» в составе сборной Финляндии выиграли молодежный чемпионат мира-2016.