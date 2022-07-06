Дебринкет – 1-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Джей Ти Миллер – 2-й, Уилер – 3-й, Тарасенко – 5-й (Daily Faceoff)

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Издание Daily Faceoff составило рейтинг вероятных обменов в НХЛ.

В список вошли 35 игроков. 

1. Алекс Дебринкет («Чикаго»)

2. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

3. Блэйк Уилер («Виннипег»)

4. Джейкоб Чикран («Аризона»)

5. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

6. 2-й выбор «Нью-Джерси» на драфте-2022

7. Йессе Пулюярви («Эдмонтон»)

8. Джон Гибсон («Анахайм»)

9. Тайсон Бэрри («Эдмонтон»)

10. Джефф Петри («Монреаль»)

11. Александр Георгиев («Рейнджерс»)

12. Энтони Деанджело («Каролина»)

13. Тори Крюг («Сент-Луис»)

14. Джон Марино («Питтсбург»)

15. Йеспер Братт («Нью-Джерси»)

16. Трэвис Конекны («Филадельфия»)

17. Алек Мартинес («Вегас»)

18. Энтони Бовилье («Айлендерс»)

19. Место под потолком зарплат «Анахайма» (клубу необходимо потратить 18 млн долларов, чтобы вписаться в пол зарплат, «Дакс» готовы взять проблемные контракты – прим.)

20. Семен Варламов (Айлендерс»)

21. Лоусон Крауз («Аризона»)

22. Каспери Капанен («Питтсбург»)

23. Павел Заха («Нью-Джерси»)

24. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»)

25. Карсон Соуси («Сиэтл»)

26. Патрик Хернквист («Флорида»)

27/28. Тэннер Пирсон, Джейсон Дикинсон («Ванкувер»)

29. Филип Задина («Детройт»)

30. Николас Хаг («Вегас»)

31. Зак Кэссиан («Эдмонтон»)

32. Джастин Холл («Торонто»)

33. Итэн Бир («Каролина»)

34. Петр Мразек («Торонто»)

35. Джош Андерсон («Монреаль»).

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