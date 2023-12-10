Сычев с Ткачевым выполнили буллит на Матче звезд КХЛ. Экс-футболист забросил шайбу и головой в падении отправил мяч в ворота
Экс-футболист Дмитрий Сычев поучаствовал в конкурсе буллитов на Матче звезд КХЛ.
В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
В конкурсе «Эффектный буллит» от дивизиона Чернышева приняли участие форвард «Авангарда» Владимир Ткачев и Дмитрий Сычев.
Игроки передавали друг другу шайбу и мяч. Сычев забросил шайбу, после чего головой в падении отправил в ворота мяч.
«Ткачев делает навес на Сычева, и тот головой отправляет мяч в ворота! И все это на глазах у Аршавина», – говорится в сообщении КХЛ.
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Сычев приятно удивил !))