Самсонов о 4:0 с «Нэшвиллом»: «Это было здорово. Отличная игра. Мы блокировали броски, забивали голы и сражались друг за друга»

Теги Торонто Нэшвилл НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов высказался после матча с «Нэшвиллом» (4:0).

Россиянин провел свой первый матч за «Торонто» с 24 ноября. Вратарь «Лифс» сделал первый шатаут в сезоне, отразив 18 бросков «Предаторс».

«Это было здорово. Давно не виделись, ребята [из СМИ]. Хорошо себя чувствую.

Это была отличная игра для нас. То, как мы работали на льду, блокировали броски, как забивали голы и сражались друг за друга. Для нас это было здорово»,  – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.

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