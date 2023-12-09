Вратарь «Торонто» Уолл пропустит несколько недель из-за травмы. Самсонов сыграет против «Нэшвилла»
Джозеф Уолл пропустит предстоящие игры «Торонто» из-за травмы.
Канадский клуб сообщил, что голкипер пропустит несколько недель из-за растяжения связок голеностопа.
Вратарь не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3) из-за повреждения.
В воротах «Мэйпл Лифс» в игре против «Нэшвилла» сыграет российский голкипер Илья Самсонов.
В нынешнем сезоне Джозеф Уолл провел 15 игр, одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 91,6% бросков.