Вратарь «Торонто» Уолл пропустит несколько недель из-за травмы. Самсонов сыграет против «Нэшвилла»

Теги травмы Торонто НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Джозеф Уолл пропустит предстоящие игры «Торонто» из-за травмы.

Канадский клуб сообщил, что голкипер пропустит несколько недель из-за растяжения связок голеностопа.

Вратарь не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3) из-за повреждения.

В воротах «Мэйпл Лифс» в игре против «Нэшвилла» сыграет российский голкипер Илья Самсонов.

В нынешнем сезоне Джозеф Уолл провел 15 игр, одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 91,6% бросков.

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