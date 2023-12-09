Вратарь «Торонто» Уолл пропустит несколько недель из-за травмы. Самсонов сыграет против «Нэшвилла»

Джозеф Уолл пропустит предстоящие игры «Торонто» из-за травмы.

Канадский клуб сообщил, что голкипер пропустит несколько недель из-за растяжения связок голеностопа.

Вратарь не доиграл до конца матч регулярного чемпионата против «Оттавы» (4:3) из-за повреждения.

В воротах «Мэйпл Лифс» в игре против «Нэшвилла» сыграет российский голкипер .

В нынешнем сезоне провел 15 игр, одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 91,6% бросков.