Генменеджер «Торонто»: «Есть некоторая нестабильность в нашей игре – это немного беспокоит. Вратари могут играть более стабильно»

Теги Торонто НХЛ Брэд Треливинг Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Генеральный менеджер «Торонто» заявил о нестабильной игре команды.

Канадский клуб находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

«Иногда мы играем хорошо, иногда – не очень. Есть некоторая нестабильность в нашей игре – это немного беспокоит.

Мы бы хотели подкорректировать этот элемент и улучшить его. Хочется показывать одинаковую игру – период за периодом, матч за матчем.

Что касается игры вратарей Ильи Самсонова и Джозефа Уолла, то они, как и команда, могут играть более стабильно.

Было несколько действительно очень хороших матчей. Были игры, где вратари могли сыграть лучше. И были голы, которые было бы здорово не пропускать.

Поэтому они могут показывать более стабильную игру», – сказал Брэд Треливинг.

4 комментария

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Vince Nail
Ответ LOsP06GH
Треллевинг, что в Калгари не мог найти стабильного вратаря, что в Торонто. Фирменный стиль!
Мастерство не пропьёшь! Это вам не фисгармонь.
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copti_san
Ответ LOsP06GH
Треллевинг, что в Калгари не мог найти стабильного вратаря, что в Торонто. Фирменный стиль!
Ну про Калгари зря ты накинул, Маркстрем в топ-3 претендентах на Везину пару лет назад был. Он конечно подсдал в прошлом сезоне, но боюсь там больше проблема в атмосфере была. Ну а в Торонто он особо то ещё ниче и не успел сделать, тут скорее Дубаса винить и тот факт, что платёжка у Торонто не резиновая
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hhlg
Просто факт:

Торонто - 5 побед в основное время

Сан-Хосе - 5 побед в основное время

!

;)
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LOsP06GH
Треллевинг, что в Калгари не мог найти стабильного вратаря, что в Торонто. Фирменный стиль!
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