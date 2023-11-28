Генменеджер «Торонто»: «Есть некоторая нестабильность в нашей игре – это немного беспокоит. Вратари могут играть более стабильно»

Генеральный менеджер «Торонто» заявил о нестабильной игре команды.

Канадский клуб находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

«Иногда мы играем хорошо, иногда – не очень. Есть некоторая нестабильность в нашей игре – это немного беспокоит.

Мы бы хотели подкорректировать этот элемент и улучшить его. Хочется показывать одинаковую игру – период за периодом, матч за матчем.

Что касается игры вратарей и , то они, как и команда, могут играть более стабильно.

Было несколько действительно очень хороших матчей. Были игры, где вратари могли сыграть лучше. И были голы, которые было бы здорово не пропускать.

Поэтому они могут показывать более стабильную игру», – сказал Брэд Треливинг.