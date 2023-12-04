Президент КХЛ: «Чтобы покорить НХЛ, а не скитаться по фарм-клубам, надо проявить себя здесь. В российских клубах есть все условия для развития игроков»

Алексей Морозов высказался о взаимодействии КХЛ и НХЛ.

– В отношениях с сейчас не действует меморандум о взаимном уважении контрактов. А неофициально договоренности продолжают соблюдаться?

– Да, мы продолжаем уважать контракты НХЛ. Формально меморандум не подписан, но мои коллеги, если идет заключение какого-либо контракта, направляют запрос для подтверждения в НХЛ.

Ничего не изменилось – мы соблюдаем договоренности с обеих сторон. И наши клубы продолжают взаимодействовать с североамериканскими по вопросам аренды игроков, поэтому идет такая же работа, какой она была и раньше.

– Весной и летом около десяти молодых российских хоккеистов с опытом игры в КХЛ – например, , , – подписали контракты с клубами НХЛ. Но за исключением никто из них ни с начала сезона, ни сейчас не оказался в основе. Насколько это было ожидаемо?

– Ребята, которых вы назвали, перспективные, у них есть будущее. Но все стопроцентно понимали, что у них немного шансов закрепиться в НХЛ прямо сейчас.

Моя позиция осталась неизменной: для того чтобы покорить НХЛ, а не скитаться по фарм-клубам, надо проявить себя здесь.

У нас очень много примеров ребят, которые хорошо проявили себя в Континентальной хоккейной лиге. Переходу из молодежного хоккея во взрослый надо уделять время, набираться опыта, необходимого для достижения высоких результатов.

Уезжая в таком раннем возрасте, надо подумать – самим игрокам, родителям, с кем они советуются, – стоит ли это делать. Потому что сейчас в российских клубах есть все условия для того, чтобы игроки развивались, – сказал президент .