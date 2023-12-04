Президент КХЛ: «Чтобы покорить НХЛ, а не скитаться по фарм-клубам, надо проявить себя здесь. В российских клубах есть все условия для развития игроков»

Теги Алексей Морозов НХЛ КХЛ ТАСС Дмитрий Воронков Никита Чибриков Федор Свечков Виктор Неучев Хоккей

Алексей Морозов высказался о взаимодействии КХЛ и НХЛ.

– В отношениях с НХЛ сейчас не действует меморандум о взаимном уважении контрактов. А неофициально договоренности продолжают соблюдаться?

– Да, мы продолжаем уважать контракты НХЛ. Формально меморандум не подписан, но мои коллеги, если идет заключение какого-либо контракта, направляют запрос для подтверждения в НХЛ.

Ничего не изменилось – мы соблюдаем договоренности с обеих сторон. И наши клубы продолжают взаимодействовать с североамериканскими по вопросам аренды игроков, поэтому идет такая же работа, какой она была и раньше.

– Весной и летом около десяти молодых российских хоккеистов с опытом игры в КХЛ – например, Никита Чибриков, Федор Свечков, Виктор Неучев – подписали контракты с клубами НХЛ. Но за исключением Дмитрия Воронкова никто из них ни с начала сезона, ни сейчас не оказался в основе. Насколько это было ожидаемо?

– Ребята, которых вы назвали, перспективные, у них есть будущее. Но все стопроцентно понимали, что у них немного шансов закрепиться в НХЛ прямо сейчас.

Моя позиция осталась неизменной: для того чтобы покорить НХЛ, а не скитаться по фарм-клубам, надо проявить себя здесь.

У нас очень много примеров ребят, которые хорошо проявили себя в Континентальной хоккейной лиге. Переходу из молодежного хоккея во взрослый надо уделять время, набираться опыта, необходимого для достижения высоких результатов.

Уезжая в таком раннем возрасте, надо подумать – самим игрокам, родителям, с кем они советуются, – стоит ли это делать. Потому что сейчас в российских клубах есть все условия для того, чтобы игроки развивались, – сказал президент КХЛ.

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4 комментария
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Со словами Морозова,действительно,можно согласиться,но,поскольку у нас руководство КХЛ подчиняется ФХР(а там люди совсем не заинтересованы в развитии),то будут уезжать пачками.
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Есть много ребят которые развивались в кхл, но есть еще больше ребят которых сажали на лавку или вообще выгоняли из хоккея, которые уехали в НХЛ и стали звездами, пример Кучерова, который почти закончил для всех является ярким примером
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Каждый в жизни, как и в спорте выбирает свою дорогу к профессии ,через поражения к славе , к успехам ,а как говорят - ошибки это опыт для решения будущих побед ! Вернутся всегда можно , если не" срослось " там !
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Можно и так, и так, дело в таланте, старании и везении.
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