Юдин про легионеров в КХЛ: «Как в нынешней ситуации мы можем их звать, кормить, платить неплохие деньги? Пусть пацаны играют, набираются опыта, зарабатывают»

Теги Александр Юдин КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин высказался про иностранных хоккеистов в КХЛ.

Ранее сообщалось, что КХЛ может изменить лимит на легионеров. Президент лиги Алексей Морозов так прокомментировал возможное возвращение лимита в пять легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров».

«Еще относительно легионеров – как в нынешней ситуации мы вообще можем их звать, кормить, платить весьма неплохие деньги?

Вспомните, как они сами отвернулись от нас, взяли свои сумки и поехали по домам, в то время как чемпионат продолжался…

Если они нас не уважают, почему мы вообще должны их звать? Пусть молодые пацаны играют, набираются опыта, зарабатывают», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

4 комментария
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Ну раньше ведь звали и платили. Что сейчас изменилось? Иностранцы внезапно оказались плохими людьми?
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Ромкины боты(Юдин,Крикунов и т.д.) активизировались...)
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Вершина гениальности - отказываться от легов, которым пофиг на политику из-за легов которые уехали
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Что значит кормить? Человек заключает контракт и живёт на эти деньги. Юдин совсем отупел.
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