Юдин про легионеров в КХЛ: «Как в нынешней ситуации мы можем их звать, кормить, платить неплохие деньги? Пусть пацаны играют, набираются опыта, зарабатывают»

Александр Юдин высказался про иностранных хоккеистов в КХЛ.

Ранее сообщалось, что КХЛ может изменить лимит на легионеров. Президент лиги Алексей Морозов так прокомментировал возможное возвращение лимита в пять легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров».

«Еще относительно легионеров – как в нынешней ситуации мы вообще можем их звать, кормить, платить весьма неплохие деньги?

Вспомните, как они сами отвернулись от нас, взяли свои сумки и поехали по домам, в то время как чемпионат продолжался…

Если они нас не уважают, почему мы вообще должны их звать? Пусть молодые пацаны играют, набираются опыта, зарабатывают», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.