Юдин о возможном увеличении лимита в КХЛ: «Развитие российского хоккея приостановится, вернемся в 90-е, когда сборную толком нельзя было сформировать»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Александр Юдин КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин не поддержал возможное увеличение лимит на легионеров в КХЛ.

Ранее сообщалось, что КХЛ может изменить лимит на легионеров. Президент лиги Алексей Морозов так прокомментировал возможное возвращение лимита в пять легионеров: «Иностранцы делают игры зрелищнее, лидируют по разным показателям. Будем обсуждать. Минспорт готов сесть за стол переговоров».

«Обсуждение вопроса относительно увеличения количества легионеров с трех до пяти вообще не имеет смысла.

Лимит был утвержден, благодаря этому в КХЛ появляется много молодых перспективных ребят.

Повышение лимита, видимо, лоббируют некоторые клубы, которые не хотят заниматься развитием своих воспитанников.

Им проще пригласить легионеров, чтобы они сделали результат. КХЛ таким образом начинает идти на поводу у этих клубов.

Если лимит будет увеличен, то развитие российского хоккея приостановится, и мы через какое-то время вернемся в 90-е, когда сборную России толком нельзя было сформировать.

Была огромная проблема с вратарями – тогда с трудом могли найти трех голкиперов», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

3 комментария
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Если увеличить лимит на легионеров, то мы не сможем победить сборные Беларуси, КНДР и Сирии.
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А какой толк в лимите, если Путин иностранным игрокам все равно напраналево российские паспорта раздает? Юдин почему-то этот вопрос обходит стороной.
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Какие легионеры в 90е? Два с половиной человека было
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