Аршавин хотел бы исполнить буллит на Матче звезд КХЛ: «Надеюсь, вратарь сделает все, чтобы я забил»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Радулов КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ Хоккей

Андрей Аршавин заявил о желании выполнить буллит на Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России по футболу выступит помощником тренера Андрея Разина на Фонбет Матче звезд КХЛ.

– Насколько круто может быть, когда сыграете в хоккей?

– Не знаю, это зависит от того, что мы будем делать на льду и как это у нас получится.

– Но вы сразу выбрали команду, где Александр Радулов?

– Да.

– Это был главный фактор?

– Я уходил от другой команды. Знаю, что Радулов еще играет. Поэтому я попросился туда.

– Где познакомились с ним?

– На дискотеке 20 лет назад.

– В каком конкурсе хотите принять участие?

– Я ни в чем не хочу. В чем скажут, там и буду.

Вообще хочу буллит исполнить. Надеюсь, вратарь, который будет стоять, сделает все, чтобы я забил, – сказал Андрей Аршавин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий