Аршавин хотел бы исполнить буллит на Матче звезд КХЛ: «Надеюсь, вратарь сделает все, чтобы я забил»

Андрей Аршавин заявил о желании выполнить буллит на Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России по футболу выступит помощником тренера Андрея Разина на Фонбет Матче звезд КХЛ.

– Насколько круто может быть, когда сыграете в хоккей?

– Не знаю, это зависит от того, что мы будем делать на льду и как это у нас получится.

– Но вы сразу выбрали команду, где Александр Радулов?

– Да.

– Это был главный фактор?

– Я уходил от другой команды. Знаю, что Радулов еще играет. Поэтому я попросился туда.

– Где познакомились с ним?

– На дискотеке 20 лет назад.

– В каком конкурсе хотите принять участие?

– Я ни в чем не хочу. В чем скажут, там и буду.

Вообще хочу буллит исполнить. Надеюсь, вратарь, который будет стоять, сделает все, чтобы я забил, – сказал Андрей Аршавин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!