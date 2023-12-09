Аршавин хотел бы исполнить буллит на Матче звезд КХЛ: «Надеюсь, вратарь сделает все, чтобы я забил»
Андрей Аршавин заявил о желании выполнить буллит на Матче звезд КХЛ.
Бывший футболист сборной России по футболу выступит помощником тренера Андрея Разина на Фонбет Матче звезд КХЛ.
– Насколько круто может быть, когда сыграете в хоккей?
– Не знаю, это зависит от того, что мы будем делать на льду и как это у нас получится.
– Но вы сразу выбрали команду, где Александр Радулов?
– Да.
– Это был главный фактор?
– Я уходил от другой команды. Знаю, что Радулов еще играет. Поэтому я попросился туда.
– Где познакомились с ним?
– На дискотеке 20 лет назад.
– В каком конкурсе хотите принять участие?
– Я ни в чем не хочу. В чем скажут, там и буду.
Вообще хочу буллит исполнить. Надеюсь, вратарь, который будет стоять, сделает все, чтобы я забил, – сказал Андрей Аршавин.
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