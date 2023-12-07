Козлов о поражении от «Автомобилиста»: «В овертайме были моменты, но нелепый отскок – и пропустили. «Салават» играл хорошо»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Евгений Бирюков Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста».

«Салават Юлаев» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Была хорошая игра. «Автомобилист» сыграл в своем стиле: налажено в обороне, плотная средняя зона.

Мы атаковали, создавали моменты. У нас были моменты, где могли забить третий гол. Удача нам не сопутствовала.

В овертайме был нелепый отскок – и мы пропустили. Наши ребята хорошо сыграли, выложились на сто процентов.

– У вас был совершенно другой хоккей по сравнению с первым матчем с «Автомобилистом». За счет чего удалось так изменить игру команды?

– Это не короткое время, прошла половина сезона.

Ребята поняли нашу философию. У нас быстрые и техничные нападающие. Они должны использовать лучшие качества.

– Почему не смогли забить в овертайме? В какой-то момент играли вообще вчетвером против двоих.

– У нас были моменты. Шаров в штангу попал, мы бросали, но вратарь соперника потащил. Ливо опасно бросал. Но удача где-то от нас отвернулась.

– Почему так долго не играет Евгений Бирюков. С ним всё в порядке?

– С Евгением все в порядке. У нас 9 защитников, мы можем играть только в три пары.

Бирюков – профессионал. Неприятная ситуация сейчас для него. Это правда. Я благодарен ему за понимание.

Ему осталось 6 матчей до 1000 в КХЛ. Он выйдет и сыграет на хорошем уровне, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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1 комментарий
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Да ладно, Заварухин хоть поблагодарил? А в общем притензий к игре команды нет, они молодцы прогресс на лицо.
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