Козлов о поражении от «Автомобилиста»: «В овертайме были моменты, но нелепый отскок – и пропустили. «Салават» играл хорошо»
Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста».
«Салават Юлаев» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Была хорошая игра. «Автомобилист» сыграл в своем стиле: налажено в обороне, плотная средняя зона.
Мы атаковали, создавали моменты. У нас были моменты, где могли забить третий гол. Удача нам не сопутствовала.
В овертайме был нелепый отскок – и мы пропустили. Наши ребята хорошо сыграли, выложились на сто процентов.
– У вас был совершенно другой хоккей по сравнению с первым матчем с «Автомобилистом». За счет чего удалось так изменить игру команды?
– Это не короткое время, прошла половина сезона.
Ребята поняли нашу философию. У нас быстрые и техничные нападающие. Они должны использовать лучшие качества.
– Почему не смогли забить в овертайме? В какой-то момент играли вообще вчетвером против двоих.
– У нас были моменты. Шаров в штангу попал, мы бросали, но вратарь соперника потащил. Ливо опасно бросал. Но удача где-то от нас отвернулась.
– Почему так долго не играет Евгений Бирюков. С ним всё в порядке?
– С Евгением все в порядке. У нас 9 защитников, мы можем играть только в три пары.
Бирюков – профессионал. Неприятная ситуация сейчас для него. Это правда. Я благодарен ему за понимание.
Ему осталось 6 матчей до 1000 в КХЛ. Он выйдет и сыграет на хорошем уровне, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.