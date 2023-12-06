Защитник «Автомобилиста» Зборовский оштрафован за игру высоко поднятой клюшкой против Бардакова

Теги СКА Автомобилист КХЛ Сергей Зборовский деньги Захар Бардаков Хоккей

Сергей Зборовский оштрафован за фол на Захаре Бардакове.

Напомним, вчера «Автомобилист» одержал победу над СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 Б). 

В одном из эпизодов игры защитник екатеринбургского клуба сыграл высоко поднятой клюшкой против форварда СКА Захара Бардакова и получил 2 минуты штрафа.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Сергея Зборовского наказание по п.1.12.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении КХЛ. 

Сообщалось, что Бардаков выбыл на две недели из-за травмы челюсти.

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