Защитник «Автомобилиста» Зборовский оштрафован за игру высоко поднятой клюшкой против Бардакова

Сергей Зборовский оштрафован за фол на Захаре Бардакове.

Напомним, вчера «Автомобилист» одержал победу над СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 Б).

В одном из эпизодов игры защитник екатеринбургского клуба сыграл высоко поднятой клюшкой против форварда СКА Захара Бардакова и получил 2 минуты штрафа.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Сергея Зборовского наказание по п.1.12.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении КХЛ.

Сообщалось, что Бардаков выбыл на две недели из-за травмы челюсти.