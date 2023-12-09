Генменеджер «Ак Барса»: «Смотрим рынок. Результатами не удовлетворены пока что»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск возможные переходы Марат Валиуллин КХЛ ВХЛ Дмитрий Яшкин Евгений Свечников Артур Бровкин Кирилл Крутов Всеволод Альметкин Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» выразил неудовлетворенность результатами.

– Насколько вы довольны результатами «Ак Барса» в последнее время?

– Пока, если честно, не очень доволен. В последних матчах случились поражения, которые дали нам определенную пищу для размышлений. В преддверии дедлайна наблюдаем за тем, с какими игроками можно идти дальше в сезоне, а с кем – нет. В этом плане остается актуальным вопрос обменов. Смотрим рынок, он, конечно, к началу декабря не такой большой, как был осенью, но пытаемся искать какие-то варианты. Потому что результатами команды пока что не удовлетворены.

– На фоне травм Дмитрия Яшкина и Евгения Свечникова «Ак Барс», вероятно, будет одним из самых активных на трансферном рынке в последние недели до дедлайна.

– Сейчас все команды будут очень активными на трансферном рынке. Есть клубы, которые из-за травм потеряли по семь-восемь ведущих игроков. Команды находятся в одинаковых условиях, каждый клуб пытается решить проблемы с составом. Мы сейчас в силу травм поднимаем молодых ребят из «Нефтяника»: Кирилла Крутова, Артура Бровкина. Постоянную практику получает Всеволод Альметкин. Нет худа без добра, как говорится, – ответил Марат Валиуллин.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий