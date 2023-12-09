Генменеджер «Ак Барса»: «Смотрим рынок. Результатами не удовлетворены пока что»

Генеральный менеджер «Ак Барса» выразил неудовлетворенность результатами.

– Насколько вы довольны результатами « » в последнее время?

– Пока, если честно, не очень доволен. В последних матчах случились поражения, которые дали нам определенную пищу для размышлений. В преддверии дедлайна наблюдаем за тем, с какими игроками можно идти дальше в сезоне, а с кем – нет. В этом плане остается актуальным вопрос обменов. Смотрим рынок, он, конечно, к началу декабря не такой большой, как был осенью, но пытаемся искать какие-то варианты. Потому что результатами команды пока что не удовлетворены.

– На фоне травм и «Ак Барс», вероятно, будет одним из самых активных на трансферном рынке в последние недели до дедлайна.

– Сейчас все команды будут очень активными на трансферном рынке. Есть клубы, которые из-за травм потеряли по семь-восемь ведущих игроков. Команды находятся в одинаковых условиях, каждый клуб пытается решить проблемы с составом. Мы сейчас в силу травм поднимаем молодых ребят из « »: , Артура Бровкина. Постоянную практику получает Всеволод Альметкин. Нет худа без добра, как говорится, – ответил Марат Валиуллин.