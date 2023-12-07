Билялетдинов о поражении от «Локомотива»: «Ак Барсу» не удалось сыграть так, как хотелось. Допускали ошибки, были удаления»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Локомотива».

«Ак Барс» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Два периода играли неплохо, однако в третьем допускали ошибки, были удаления. Это больной вопрос наш.

Соперник нас наказал, перевернул ход матча. Нам не удалось сыграть так, как хотелось.

– Показалось, что ваше первое звено не очень быстро двигалось в третьем периоде. Сказалась усталость?

– Удаления повлияли на игру, безусловно. Соперник реализовал два большинства, перевернул игру.

«Локомотив» – хорошая команда, ребята создавали моменты. Это игра. Мы могли сыграть до конца, довести встречу до положительного результата.

– В трех из четырех последних матчей казанцы пропускали по три шайбы подряд. Есть тенденция?

– Тенденции нет. Мы стали слабее играть в меньшинстве, но, с другой стороны, у нас большое количество удалений.

Всегда удачно сыграть меньшинстве довольно сложно. Что-то у нас нарушилось. Это надо исправить, впереди перерыв.

И большинство надо поправлять. « » воспользовался этой возможностью, мы – нет, – сказал главный тренер « » .