Билялетдинов о поражении от «Локомотива»: «Ак Барсу» не удалось сыграть так, как хотелось. Допускали ошибки, были удаления»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Локомотива».
«Ак Барс» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Два периода играли неплохо, однако в третьем допускали ошибки, были удаления. Это больной вопрос наш.
Соперник нас наказал, перевернул ход матча. Нам не удалось сыграть так, как хотелось.
– Показалось, что ваше первое звено не очень быстро двигалось в третьем периоде. Сказалась усталость?
– Удаления повлияли на игру, безусловно. Соперник реализовал два большинства, перевернул игру.
«Локомотив» – хорошая команда, ребята создавали моменты. Это игра. Мы могли сыграть до конца, довести встречу до положительного результата.
– В трех из четырех последних матчей казанцы пропускали по три шайбы подряд. Есть тенденция?
– Тенденции нет. Мы стали слабее играть в меньшинстве, но, с другой стороны, у нас большое количество удалений.
Всегда удачно сыграть меньшинстве довольно сложно. Что-то у нас нарушилось. Это надо исправить, впереди перерыв.
И большинство надо поправлять. «Локомотив» воспользовался этой возможностью, мы – нет, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.