Медведев о СКА: «Команда фактически строилась заново, а это очень непростой процесс. Победный дух она уже не потеряет»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев заявил, что СКА не потеряет победный дух.

В последних 13 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ команда под руководством Романа Ротенберга одержала 12 побед.

После 39 матчей СКА набрал 51 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. 

– Вас не подталкивали к изменениям в тренерском штабе СКА в первые недели, когда команда неудачно начала регулярку?

– Надо понимать, что команда обновилась. Можно было бы легко в СКА продолжать то, что было сделано. Но мы пошли сверх норматива. Фактически команда строилась заново, а это очень непростой процесс. Игроки притирались друг к другу, было много травм, и они до сих пор остаются.

Было важно пережить этот период, и это сплотило команду. Смотрите, как СКА играет сейчас. Знаю, что команда этот победный дух уже не потеряет.

– Идете за чемпионством?

– А у нас других задач не бывает, – сказал председатель совета директоров клуба из Петербурга. 

1 комментарий
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А ничего, что это сами СКА а каждый год решают перекроить состав и обирают другие клубы, перебивают контракты. Выменивают нужного игрока на пачку не нужных и так далее.
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