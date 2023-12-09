Медведев о СКА: «Команда фактически строилась заново, а это очень непростой процесс. Победный дух она уже не потеряет»
Александр Медведев заявил, что СКА не потеряет победный дух.
В последних 13 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ команда под руководством Романа Ротенберга одержала 12 побед.
После 39 матчей СКА набрал 51 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.
– Вас не подталкивали к изменениям в тренерском штабе СКА в первые недели, когда команда неудачно начала регулярку?
– Надо понимать, что команда обновилась. Можно было бы легко в СКА продолжать то, что было сделано. Но мы пошли сверх норматива. Фактически команда строилась заново, а это очень непростой процесс. Игроки притирались друг к другу, было много травм, и они до сих пор остаются.
Было важно пережить этот период, и это сплотило команду. Смотрите, как СКА играет сейчас. Знаю, что команда этот победный дух уже не потеряет.
– Идете за чемпионством?
– А у нас других задач не бывает, – сказал председатель совета директоров клуба из Петербурга.