Медведев о СКА: «Команда фактически строилась заново, а это очень непростой процесс. Победный дух она уже не потеряет»

Александр Медведев заявил, что СКА не потеряет победный дух.

В последних 13 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ команда под руководством одержала 12 побед.

После 39 матчей набрал 51 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

– Вас не подталкивали к изменениям в тренерском штабе СКА в первые недели, когда команда неудачно начала регулярку?

– Надо понимать, что команда обновилась. Можно было бы легко в СКА продолжать то, что было сделано. Но мы пошли сверх норматива. Фактически команда строилась заново, а это очень непростой процесс. Игроки притирались друг к другу, было много травм, и они до сих пор остаются.

Было важно пережить этот период, и это сплотило команду. Смотрите, как СКА играет сейчас. Знаю, что команда этот победный дух уже не потеряет.

– Идете за чемпионством?

– А у нас других задач не бывает, – сказал председатель совета директоров клуба из Петербурга.