«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд, забросив по 1 шайбе в 3 последних. Клуб идет на 7-м месте в дивизионе

Теги Питтсбург Флорида НХЛ Майк Салливан Хоккей

«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд, забросив по 1 шайбе в 3 последних.

Сегодня «Пингвинс» уступили «Флориде» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ

До этого команда под руководством Майка Салливана проиграла «Филадельфии» (дважды – 3:4 Б и 1:2 ОТ) и «Тампе» (1:3). 

С 25 очками в 26 играх пенсильванцы занимают 7-е место в Столичном дивизионе. 

Биссоннетт предложил ставить все на «Питтсбург» в их следующей игре: «Опустошите сберегательный счет. Гол в большинстве, фора, очки Малкина. Ставьте плату за обучение своих детей в колледже»

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3 комментария
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16 лет подряд лучшие в команде Малкин и Кросби. Но теперь за ними пустота и конракт Карлссона
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Изначально было ясно, что Карлсон - никакое не усиление команды. Будто Сан-Хосе много матчей с ним выиграло.
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Может собрание с уже открытыми дверями поможет?
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