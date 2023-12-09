«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд, забросив по 1 шайбе в 3 последних. Клуб идет на 7-м месте в дивизионе

«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд, забросив по 1 шайбе в 3 последних.

Сегодня «Пингвинс» уступили «Флориде» (1:3) в регулярном чемпионате .

До этого команда под руководством проиграла «Филадельфии» (дважды – 3:4 Б и 1:2 ОТ) и «Тампе» (1:3).

С 25 очками в 26 играх пенсильванцы занимают 7-е место в Столичном дивизионе.

Биссоннетт предложил ставить все на «Питтсбург» в их следующей игре: «Опустошите сберегательный счет. Гол в большинстве, фора, очки Малкина. Ставьте плату за обучение своих детей в колледже»