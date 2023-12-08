Биссоннетт предложил ставить все на «Питтсбург» в их следующей игре: «Опустошите сберегательный счет. Гол в большинстве, фора, очки Малкина. Ставьте плату за обучение своих детей в колледже»
Пол Биссоннетт уверен в успехе «Питтсбурга» в матче против «Флориды».
«Пингвинс» уступили «Тампе» (1:3) в прошлой игре, серия поражений команды продлилась до трех матчей.
Известно, что «Питтсбург» провел командное собрание за закрытыми дверями по итогам прошедшей игры.
«Питтсбург» провел собрание после матча. Если вы азартный человек, ставьте все на них в следующем матче.
Гол в большинстве, фора, победа, очки Кросби, очки Малкина, гол Генцеля.
Опустошите свой сберегательный счет. Ставьте свой 401(k) (так называемый «план 401(k)» – особый пенсионный счет с налоговыми льготами в США – прим. Sports.ru). Ставьте плату за обучение своих детей в колледже», – написал бывший хоккеист НХЛ Пол Биссоннетт.
Предстоящий матч «Питтсбург» проведет против «Флориды».