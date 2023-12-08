Биссоннетт предложил ставить все на «Питтсбург» в их следующей игре: «Опустошите сберегательный счет. Гол в большинстве, фора, очки Малкина. Ставьте плату за обучение своих детей в колледже»

Теги Питтсбург Флорида НХЛ Ставки на спорт Пол Биссоннетт Ставки на хоккей Хоккей

Пол Биссоннетт уверен в успехе «Питтсбурга» в матче против «Флориды».

«Пингвинс» уступили «Тампе» (1:3) в прошлой игре, серия поражений команды продлилась до трех матчей.

Известно, что «Питтсбург» провел командное собрание за закрытыми дверями по итогам прошедшей игры.

«Питтсбург» провел собрание после матча. Если вы азартный человек, ставьте все на них в следующем матче.

Гол в большинстве, фора, победа, очки Кросби, очки Малкина, гол Генцеля. 

Опустошите свой сберегательный счет. Ставьте свой 401(k) (так называемый «план 401(k)» – особый пенсионный счет с налоговыми льготами в США – прим. Sports.ru). Ставьте плату за обучение своих детей в колледже», – написал бывший хоккеист НХЛ Пол Биссоннетт.

Предстоящий матч «Питтсбург» проведет против «Флориды».

9 комментариев
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Я бы лучше сделал ставку на то что уволят их тренера после поражения Флориде
+8
-1
+7
соперник Флорида, лучше воздержаться от ставки
+5
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Ставьте все на черное!!!! Но выпадет снова красное…
+1
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Пол ты забыл сказать что при ставке еще надо произнести-Крекс пекс фекс))) и тогда точно пройдет))
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Ответ California guy
Я бы лучше сделал ставку на то что уволят их тренера после поражения Флориде
ну не уволят это точно ставте все что Бис сказал))
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