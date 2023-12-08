Биссоннетт предложил ставить все на «Питтсбург» в их следующей игре: «Опустошите сберегательный счет. Гол в большинстве, фора, очки Малкина. Ставьте плату за обучение своих детей в колледже»

Пол Биссоннетт уверен в успехе «Питтсбурга» в матче против «Флориды».

«Пингвинс» уступили «Тампе» (1:3) в прошлой игре, серия поражений команды продлилась до трех матчей.

Известно, что « » провел командное собрание за закрытыми дверями по итогам прошедшей игры.

«Питтсбург» провел собрание после матча. Если вы азартный человек, ставьте все на них в следующем матче.

Гол в большинстве, фора, победа, очки Кросби, очки Малкина, гол Генцеля.

Опустошите свой сберегательный счет. Ставьте свой 401(k) (так называемый «план 401(k)» – особый пенсионный счет с налоговыми льготами в США – прим. Sports.ru). Ставьте плату за обучение своих детей в колледже», – написал бывший хоккеист НХЛ Пол Биссоннетт.

Предстоящий матч «Питтсбург» проведет против «Флориды».