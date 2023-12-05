«Питтсбург» 30 раз подряд не забил в большинстве – в матче с «Флайерс» 1 бросок за 3 попытки. У клуба 10,5% реализации в сезоне – 30-е место в НХЛ
«Питтсбург» не забил в большинстве 30 раз подряд.
Сегодня команда тренера Майка Салливана 3 раза не реализовала численное преимущество в матче НХЛ с «Филадельфией» (1:2 ОТ), совершив всего один бросок в створ в большинстве.
Безголевая серия «Пингвинс» при численном преимуществе достигла 11 игр. Всего не реализовано 30 попыток подряд.
В сезоне-2023/24 эффективность «Питтсбурга» при игре в большинстве составляет 10,5%. По этому показателю клуб занимает 30-е место в лиге. Хуже показатели только у «Сент-Луиса» (9,9%) и «Вашингтона» (7,8%).
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