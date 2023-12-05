«Питтсбург» 30 раз подряд не забил в большинстве – в матче с «Флайерс» 1 бросок за 3 попытки. У клуба 10,5% реализации в сезоне – 30-е место в НХЛ

Теги Питтсбург Вашингтон Сент-Луис Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Эрик Карлссон Тодд Рирден Хоккей

«Питтсбург» не забил в большинстве 30 раз подряд.

Сегодня команда тренера Майка Салливана 3 раза не реализовала численное преимущество в матче НХЛ с «Филадельфией» (1:2 ОТ), совершив всего один бросок в створ в большинстве.

Безголевая серия «Пингвинс» при численном преимуществе достигла 11 игр. Всего не реализовано 30 попыток подряд.

В сезоне-2023/24 эффективность «Питтсбурга» при игре в большинстве составляет 10,5%. По этому показателю клуб занимает 30-е место в лиге. Хуже показатели только у «Сент-Луиса» (9,9%) и «Вашингтона» (7,8%).

«Питтсбург» объединил Карлссона, Летанга, Малкина, Кросби и Генцела в 1-й бригаде большинства

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10 комментариев
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Саня Овечкин мешает, стоит толстым пнём с Бузовой на прямых ногах и мешает...
+7
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+4
Достойный оппонент Овечкину и Вашингтону)
+4
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Ответ nikitosdaipoltos
на большинство Питсбурга порой просто невыносимо смотреть радует, что неплохое меньшинство, почти 85%
ни себе, ни людям)
+3
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Имея Карлсона, Летанга, Кросби и Малкина, давать такой ПП, это действительно странно.
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Овечкина им не хватает)
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У Айлендерс в этом сезоне крутой power play. Целых 23,4%! Раньше без слез невозможно было смотреть.
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на большинство Питсбурга порой просто невыносимо смотреть
радует, что неплохое меньшинство, почти 85%
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шведа как раз под большинство и брали...
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В отличии от вшивых загадочно…
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Ответ Антон Якимцев
ни себе, ни людям)
ну просто перед стартом сезоном многие писали и говорили, что Питтсбургу с их вратарской бригадой ничего не светит. А тут по первой трети сезона к вратарям особых вопросов нет, а вот с заброшенными шайбами проблемы....
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