«Питтсбург» 30 раз подряд не забил в большинстве – в матче с «Флайерс» 1 бросок за 3 попытки. У клуба 10,5% реализации в сезоне – 30-е место в НХЛ

«Питтсбург» не забил в большинстве 30 раз подряд.

Сегодня команда тренера 3 раза не реализовала численное преимущество в матче с «Филадельфией» (1:2 ОТ), совершив всего один бросок в створ в большинстве.

Безголевая серия «Пингвинс» при численном преимуществе достигла 11 игр. Всего не реализовано 30 попыток подряд.

В сезоне-2023/24 эффективность « » при игре в большинстве составляет 10,5%. По этому показателю клуб занимает 30-е место в лиге. Хуже показатели только у «Сент-Луиса» (9,9%) и «Вашингтона» (7,8%).

«Питтсбург» объединил Карлссона, Летанга, Малкина, Кросби и Генцела в 1-й бригаде большинства