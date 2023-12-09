Морозов о продлении сезона КХЛ: «Для нас плюсы – но это не назвать независимостью от ФХР. Вы давно говорили, что хочется хоккей в мае, в хорошую погоду»

Алексей Морозов высказался о возможном продлении чемпионата КХЛ.

Ранее появилась информация, что КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.

Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

– Продление сезона до 15 мая – первый шаг к независимости от ФХР?

– Это нельзя назвать независимостью. Во-первых, у нас делегирование прав на чемпионат, оно заканчивается 30 апреля. Мы должны будем запросить перенос у ФХР.

И сборная в мае делает свое турне, мы должны согласовать, что тоже можем играть в мае и как это будет выглядеть, параллельно или нет.

Только в марте-апреле будет решение о том, примет ли сборная России участие на ЧМ-2025. Так что уже к концу этого сезона мы будем понимать.

Если договоримся с ФХР и клубы поддержат, то будем все прорабатывать, сдвигать, радовать болельщиков.

Для нас это будут плюсы, вы давно говорили, что хочется хоккей в мае, в хорошую погоду.

Чтобы болельщики наслаждались и клубы могли организовывать фан-зоны в поддержку своих команд, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.