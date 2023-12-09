Морозов о продлении сезона КХЛ: «Для нас плюсы – но это не назвать независимостью от ФХР. Вы давно говорили, что хочется хоккей в мае, в хорошую погоду»
Алексей Морозов высказался о возможном продлении чемпионата КХЛ.
Ранее появилась информация, что КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.
Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.
– Продление сезона до 15 мая – первый шаг к независимости от ФХР?
– Это нельзя назвать независимостью. Во-первых, у нас делегирование прав на чемпионат, оно заканчивается 30 апреля. Мы должны будем запросить перенос у ФХР.
И сборная в мае делает свое турне, мы должны согласовать, что тоже можем играть в мае и как это будет выглядеть, параллельно или нет.
Только в марте-апреле будет решение о том, примет ли сборная России участие на ЧМ-2025. Так что уже к концу этого сезона мы будем понимать.
Если договоримся с ФХР и клубы поддержат, то будем все прорабатывать, сдвигать, радовать болельщиков.
Для нас это будут плюсы, вы давно говорили, что хочется хоккей в мае, в хорошую погоду.
Чтобы болельщики наслаждались и клубы могли организовывать фан-зоны в поддержку своих команд, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Чтобы болельщики наслаждались и клубы могли организовывать фан-зоны в поддержку своих команд."
Если это ставиться во главу угла,
то нужно ВООБЩЕ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СРОКИ чемпионата и начинать в марте, а заканчивать в ноябре.